Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu! Meci decisiv pentru Inter în Champions League - Antena Sport

Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu! Meci decisiv pentru Inter în Champions League

Fotbal | Liga Campionilor

Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu! Meci decisiv pentru Inter în Champions League

Alex Masgras Publicat: 26 ianuarie 2026, 11:51

Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu! Meci decisiv pentru Inter în Champions League

Istvan Kovacs, în timpul finalei UEFA Champions League dintre PSG şi Inter / Profimedia

Istvan Kovacs a fost delegat la meciul Borussia Dortmund – Inter Milano, care va avea loc, miercuri, în etapa decisivă a grupei principale a Ligii Campionilor.

El va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi şi de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs.

Istvan Kovacs va arbitra Borussia Dormtund – Inter! Meci decisiv pentru echipa lui Cristi Chivu

În camera VAR se vor afla Rob Dieperink (Ţările de Jos) şi Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

După 7 runde, Borussia Dortmund ocupă locul 16, cu 11 puncte, în timp ce Inter, antrenată de Cristian Chivu, se află pe 14, cu 12 puncte. Conform formatului inaugurat în ediţia trecută, formaţiile clasate pe primele 8 locuri vor evolua direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

Pentru Istvan Kovacs, 41 de ani, acesta va fi al cincilea meci arbitrat în faza principală a Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026, după Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025) şi Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026).

Ultima oară când a arbitrat-o pe Inter, Istvan Kovacs a condus finala UEFA Champions League din sezonul trecut, câştigată de PSG cu 5-0. Imediat după această partidă, Simone Inzaghi a părăsit nerazzurrii, iar Cristi Chivu a preluat echipa.

