Nicușor Bancu știe unde s-a făcut diferența în Craiova – Levski Sofia: „E o problemă sezonul acesta”

Universitatea Craiova și-a încheiat parcursul din UEFA Champions League, după ce a fost eliminată în turul al doilea de Levski Sofia, scor 3-2 în favoarea bulgarilor la general.
Campioana României revenise extraordinar de la 0-2, însă oaspeții au avut și ei șanse mari de a închide partida, având două mingi trimise în bară.
Nicușor Bancu: „Sunt mândru de ce am lăsat pe teren”
Universitatea Craiova și-a luat ”adio” de la Liga Campionilor, după ce nu a reușit să se impună nici în returul contra celor de la Levski Sofia, după ce bulgarii s-au impus cu scorul de 1-0 în tur.
După fluierul final, Nicușor Bancu a încercat să găsească explicații pentru ratarea calificării, dar a avut în același timp și un mesaj pentru coechipierii săi.
„Am pierdut calificarea, am pornit de la 2-0 și poate a contat în această seară. O revenire spectaculoasă a noastră, am avut multe ocazii de a marca, cu toate că ne puteau taxa și ei. Sunt mândru de ce am lăsat pe teren, putem învăța ceva pentru viitor din acest meci.
A fost un risc pe care ni l-am asumat pe respingere. Am revenit bine în joc, aveam o grămadă de timp, se putea mult mai mult și să mergem în prelungiri. Așa a fost să fie, ieșim cu capul sus și trebuie să mergem în Europa League mai departe.
Este o problemă sezonul acesta la fazele fixe, nu este bine, trebuie să punem la punct acest lucru. Te costă mult aceste faze fixe și e greu să revii. Obiectivul este meciul cu Petrolul, dar ne gândim să mergem în Europa League, cred că avem față.
Levski nu e o echipă de nivel mediocru, bani mulți băgați, este fotbal, se poate întâmpla orice. Nu joacă salariile. Este greu. Suntem dezamăgiți că nu ne-am calificat, ne-au taxat la primele două ocazii. La 0-0, altele erau șansele noastre la calificare”, a declarat Nicușor Bancu, potrivit digisport.ro.
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