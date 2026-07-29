Nicușor Bancu știe unde s-a făcut diferența în Craiova – Levski Sofia: „E o problemă sezonul acesta”

Universitatea Craiova și-a încheiat parcursul din UEFA Champions League, după ce a fost eliminată în turul al doilea de Levski Sofia, scor 3-2 în favoarea bulgarilor la general.

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Campioana României revenise extraordinar de la 0-2, însă oaspeții au avut și ei șanse mari de a închide partida, având două mingi trimise în bară.

Nicușor Bancu: „Sunt mândru de ce am lăsat pe teren”

Universitatea Craiova și-a luat ”adio” de la Liga Campionilor, după ce nu a reușit să se impună nici în returul contra celor de la Levski Sofia, după ce bulgarii s-au impus cu scorul de 1-0 în tur.

După fluierul final, Nicușor Bancu a încercat să găsească explicații pentru ratarea calificării, dar a avut în același timp și un mesaj pentru coechipierii săi.

„Am pierdut calificarea, am pornit de la 2-0 și poate a contat în această seară. O revenire spectaculoasă a noastră, am avut multe ocazii de a marca, cu toate că ne puteau taxa și ei. Sunt mândru de ce am lăsat pe teren, putem învăța ceva pentru viitor din acest meci.