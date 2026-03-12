Thibaut Courtois, gest de mare campion! I-a trimis mesaj lui Kinsky, după dezastrul de la Madrid - Antena Sport

Thibaut Courtois a demonstrat că este un mare campion şi în afara terenului. Portarul belgian al lui Real Madrid a dezvăluit că l-a sunat pe Antonin Kinsky (22 de ani), goalkeeperul lui Tottenham despre care s-a vorbit extrem de mult în ultima zi, după gafele uluitoare comise în duelul dintre Atletico şi Tottenham (5-2).

Antonin Kinsky a încasat trei goluri până în minutul 16 de la Atletico Madrid, gafând uluitor la două dintre ele, marcate de Marcos Llorente (minutul 6) şi de Julian Alvarez (minutul 16). El a fost imediat înlocuit de către Igor Tudor.

Thibaut Courtois i-a trimis un mesaj lui Antonin Kinsky

Courtois şi-a adus aminte de momentele grele ale carierei sale şi a venit cu un mesaj de susţinere pentru tânărul portar adus de Tottenham de la Slavia Praga.

“Ştiu că este foarte greu pentru el. I-am trimis un mesaj în privat. E greu acum, dar cu ajutorul clubului, totul se va rezolva. Şi eu am făcut greşeli la Atletico şi Chelsea. Am avut mari probleme când Messi mi-a dat de două ori mingea printre picioare, în timpul unui meci.

Nu a fost la fel de rău cum a fost pentru el, dar i-am spus să privească asta ca pe o experienţă din care poate învăţa. E talentat şi trebuie să muncească în continuare. Faptul că a fost în poartă spune multe despre încrederea pe care antrenorul o are în el.