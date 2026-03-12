Antonio Rudiger a oferit imaginile serii, după victoria cu Manchester City. Ce s-a întâmplat când a fost oprit pe stradă - Antena Sport

Antonio Rudiger (33 de ani) a oferit imaginile serii, după ce Real Madrid a dat recital şi a învins-o cu 3-0 pe Manchester City, în turul optimilor de Champions League.
Fundaşul german a fost integralist în meciul disputat pe Bernabeu. El a avut o evoluţie solidă şi nu i-a dat nicio şansă lui Erling Haaland.
Antonio Rudiger a oferit imaginile serii, după Real Madrid – Manchester City 3-0
La plecarea de la stadion, Antonio Rudiger a fost oprit de o mulţime de fani ai lui Real Madrid, care s-au pus în faţa maşinii conduse de el.
Fundaşul nu a părut a fi deranjat de acest lucru şi a început să cânte din maşină alături de suporterii lui Real Madrid, sărbătorind victoria uriaşă cu Manchester City.
While’s Real Madrid players are gone home at the end of the match there is Rudiger who is having a street party with Real Madrid fans 😭
pic.twitter.com/W6u3MLRlSV
— Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) March 12, 2026
După meciul în care Fede Valverde a marcat un hat-trick, Antonio Rudiger a primit nota 7,7 din partea celor de la sofascore.ro. Fundaşul german a făcut pereche în centrul defensivei cu Dean Huijsen, primind a treia cea mai mare notă de la Real Madrid, după ce marcatorul a primit 10, iar portarul Thibaut Courtois a primit 8,4.
Antonio Rudiger este unul dintre jucătorii de bază din lotul lui Alvaro Arbeloa. Fundaşul a fost transferat de Real Madrid în vara lui 2022, venind liber de contract după despărţirea de Chelsea.
În acest sezon, Antonio Rudiger a bifat 15 meciuri la Real Madrid, în toate competiţiile. El a fost măcinat şi de o accidentare la genunchi, care l-a ţinut departe de teren o lună, la începutul acestui an. De asemenea, fundaşul s-a confruntat cu o accidentare mai gravă la coapsă la startul sezonului, motiv pentru care a bifat primele minute la finalul lunii noiembrie.
