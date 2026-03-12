Antonio Rudiger a oferit imaginile serii, după victoria cu Manchester City. Ce s-a întâmplat când a fost oprit pe stradă - Antena Sport

Fundaşul nu a părut a fi deranjat de acest lucru şi a început să cânte din maşină alături de suporterii lui Real Madrid, sărbătorind victoria uriaşă cu Manchester City.

La plecarea de la stadion, Antonio Rudiger a fost oprit de o mulţime de fani ai lui Real Madrid, care s-au pus în faţa maşinii conduse de el.

Fundaşul german a fost integralist în meciul disputat pe Bernabeu. El a avut o evoluţie solidă şi nu i-a dat nicio şansă lui Erling Haaland.

Antonio Rudiger (33 de ani) a oferit imaginile serii, după ce Real Madrid a dat recital şi a învins-o cu 3-0 pe Manchester City, în turul optimilor de Champions League.

După meciul în care Fede Valverde a marcat un hat-trick, Antonio Rudiger a primit nota 7,7 din partea celor de la sofascore.ro. Fundaşul german a făcut pereche în centrul defensivei cu Dean Huijsen, primind a treia cea mai mare notă de la Real Madrid, după ce marcatorul a primit 10, iar portarul Thibaut Courtois a primit 8,4.

Antonio Rudiger este unul dintre jucătorii de bază din lotul lui Alvaro Arbeloa. Fundaşul a fost transferat de Real Madrid în vara lui 2022, venind liber de contract după despărţirea de Chelsea.

În acest sezon, Antonio Rudiger a bifat 15 meciuri la Real Madrid, în toate competiţiile. El a fost măcinat şi de o accidentare la genunchi, care l-a ţinut departe de teren o lună, la începutul acestui an. De asemenea, fundaşul s-a confruntat cu o accidentare mai gravă la coapsă la startul sezonului, motiv pentru care a bifat primele minute la finalul lunii noiembrie.