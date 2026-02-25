L`Equipe a anunţat cât va lipsi Kylian Mbappe de la Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe, atacantul francez de 27 de ani al lui Real Madrid, va lipsi în meciul cu Benfica Lisabona, din manşa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor, din cauza unei accidentări, a anunţat marţi AFP.

Golgeterul din La Liga şi din Liga Campionilor este accidentat la ligamentul lateral al genunchiului stâng, de câteva săptămâni. El a jucat, totuşi, regulat, în ciuda acestor probleme. Anunţul forfait-ului său a fost făcut de agenţia franceză de presă AFP, care a confirmat o ştire apărută în L`Equipe.

Kylian Mbappe lipseşte 3 meciuri de la Real Madrid

Deşi antrenorul Alvaro Arbeloa a declarat marţi, în cursul zilei, că Mbappe este gata să evolueze miercuri, cu Benfica, absenţa francezului a fost confirmată după sesiunea de antrenament din aceeaşi zi, pe care Mbappe nu a încheiat-o.

Marţi seară, cei de la L`Equipe au revenit pe subiect şi au anunţat că starul francez cotat la 200.000 de milioane de euro va rata următoarele 3 meciuri ale Realului, cu Benfica şi cu Getafe (acasă, pe 2 martie) și cu Celta Vigo (deplasare – pe martie).

În acest sezon, Kylian Mbappe şi-a trecut în cont pentru Real Madrid 13 goluri şi un assist în Champions League şu 23 de goluri şi 4 pase decisive în La Liga.