Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu, după ce l-a eliminat ruşinos din Liga Campionilor - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit despre lipsa de prospeţime a Interului, cauzată de meciurile din trei în trei zile. Acesta a fost unul dintre motivele eşecului cu Bodo/Glimt, 1-2 pe Meazza, care a dus la eliminarea din Champions League.
Pe de altă parte, antrenorul norvegienilor, Kjetil Knutsen, l-a contrazis pe Chivu, susţinând că e mai greu pentru echipa sa să găsească ritmul potrivit, ţinând cont că în Norvegia, competiţiile interne sunt în pauza dintre sezoane. Ultimul meci oficial de campionat disputat de Bodo a avut loc la finalul lui noiembrie.
Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu
“Suntem foarte mândri. Cred că asta e cheia, să ai o identitate. Cel mai important e ce facem zilnic pe teren. Ştim că trebuie să jucăm intens. Cred că este o frumoasă poveste a fotbalului.
Suntem în afara sezonului acum şi, pentru a fi competitivi, am avut nevoie de antrenamente foarte solicitante. Nu este uşor. Înainte de primul meci cu Inter, nu jucasem niciun meci timp de 3 săptămâni şi asta s-a văzut, nu am avut intensitate. Nu este uşor”, a spus Knutsen, citat de tuttomercatoweb.com.
Inter – Bodo/Glimt 1-2
Bodo/Glimt a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în manşa a doua a returului play-off-ului Ligii Campionilor.
Inter Milano şi Cristian Chivu au spus adio Ligii Campionilor după un retur de coşmar cu norvegienii de la Bodo/Glimt. Învinşi în meciul tur cu 3-1, italienii au controlat total prima parte a meciului de pe San Siro, însă mingea nu a vrut să intre în poarta lui Haikin.
A venit apoi minutul 58, când, în plină dominare interistă, norvegienii au scăpat pe contraatac, Akanji a gafat impardonabil, Blomberg a scăpat singur cu Sommer, care a apărat şutul acestuia, mingea a deviat însă la Hauge şi norvegianul a deschis scorul, înscriind practic în poarta goală.
Inter a replicat prin bara lui Akanji, în minutul 69, dar Evjen a făcut 0-2 trei minute mai târziu şi calificarea era foarte departe de echipa lui Chivu. Chiar şi cu golul lui Bastoni din minutul 77, nerrazzuri au încheiat meciul învinşi 1-2 şi părăsesc competiţia după 2-5 scor general în dubla cu Bodo/Glimt.
- L`Equipe a anunţat cât va lipsi Kylian Mbappe de la Real Madrid
- Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League
- “Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL!
- Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală”
- Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins