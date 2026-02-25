Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu, după ce l-a eliminat ruşinos din Liga Campionilor - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit despre lipsa de prospeţime a Interului, cauzată de meciurile din trei în trei zile. Acesta a fost unul dintre motivele eşecului cu Bodo/Glimt, 1-2 pe Meazza, care a dus la eliminarea din Champions League.

Pe de altă parte, antrenorul norvegienilor, Kjetil Knutsen, l-a contrazis pe Chivu, susţinând că e mai greu pentru echipa sa să găsească ritmul potrivit, ţinând cont că în Norvegia, competiţiile interne sunt în pauza dintre sezoane. Ultimul meci oficial de campionat disputat de Bodo a avut loc la finalul lui noiembrie.

Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu

“Suntem foarte mândri. Cred că asta e cheia, să ai o identitate. Cel mai important e ce facem zilnic pe teren. Ştim că trebuie să jucăm intens. Cred că este o frumoasă poveste a fotbalului.

Suntem în afara sezonului acum şi, pentru a fi competitivi, am avut nevoie de antrenamente foarte solicitante. Nu este uşor. Înainte de primul meci cu Inter, nu jucasem niciun meci timp de 3 săptămâni şi asta s-a văzut, nu am avut intensitate. Nu este uşor”, a spus Knutsen, citat de tuttomercatoweb.com.

Inter – Bodo/Glimt 1-2

Bodo/Glimt a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în manşa a doua a returului play-off-ului Ligii Campionilor.