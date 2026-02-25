Patru persoane reținute în dosarul blaturilor din Liga a 3-a. Fostul jucător de la FCSB e și el pe listă - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal intern | Patru persoane reținute în dosarul blaturilor din Liga a 3-a. Fostul jucător de la FCSB e și el pe listă

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 20:43

Gabi Matei, în timpul unui meci al lui FCSB / Sport Pictures

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat pe rețelele sociale că patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma celor 34 de perchezeții efectuate pe 25 februarie ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Pe lista respectivă se află inclusiv Gabi Matei, fostul fotbalist al celor de la FCSB.

Fotbalul românesc este marcat de un caz extrem de controversat de meciuri trucate. Mai multe persoane din cadrul unui club inclusiv jucători, sunt suspectate că au influențat și au viciat rezultatele din anumite partide, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Antena 3 CNN susține că echipa implicată ar fi CS Păulești.

MAI anunță că patru persoane au fost reținute în scandalul blaturilor din Liga a 3-a

În seara zilei în care au avut loc perchezițiile, MAI a transmis pe pagina oficială a instituției că “4 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore“. În plus, cei se ocupă de administrația contului au transmis și că pe 26 februarie, persoanele în cauză vor fi prezentați parchetului cu propunere de măsură preventivă.

Poliția Română a oferit și ea detalii legate de această veste într-un comunicat și a notat că Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal a avut și el un rol în acest demers. Potrivit prosport.ro, printre cele patru persoane se numără și Gabi Matei, jucătorul care a evoluat la FCSB între 2011 și 2015.

Pe lângă el, au mai fost reținuți finanțatorul lui CS Păulești, Claudiu Buga, un apropiat de-ai săi, Alexandru Cristescu, plus Marius Sanda, un alt jucător.

Suspecții vizați de cele 34 de percheziții ar fi obţinut foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.

Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"
