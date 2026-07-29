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Suma urgentă pe care Ioan Varga vrea să o achite pentru a calma situația la CFR Cluj

Mihai Alecu Publicat: 29 iulie 2026, 10:58

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Suma urgentă pe care Ioan Varga vrea să o achite pentru a calma situația la CFR Cluj

Neluţu Varga, în tribune, la un meci / Sport Pictures

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CFR Cluj traversează o perioadă grea din punct de vedere financiar, asta pentru că Ioan Varga nu și-a menținut promisiunile față de jucători și nu a achitat salariile la timp, iar restanțele acum sunt la nivel de luni.

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Formația din Gruia ar putea pierde în următoarele săptămâni mai mulți fotbaliști importanți, asta dacă banii nu vor fi plătiți și în continuare o să existe restanțe.

Vin banii la CFR Cluj? Suma pe care Ioan Varga ar urma să o aducă în club

Despre aceste probleme pe care echipa din Cluj le are a vorbit inclusiv Andrei Cordea, cel care și-ar fi depus memoriu pentru a deveni jucător liber de contract. Din câte se pare, situația este din ce în ce mai grea, asta pentru că nu sunt bani nici pentru cheltuielile urgente și echipa a avut interdicție la transferuri din partea FIFA.

Ioan Varga a dat asigurări în mai multe rânduri că o să rezolve toate aceste probleme, dar până acum nimic nu s-a întâmplat. Ultimele informații vorbesc despre o sumă de 700.000 de euro ce urmează să fie băgată în club în zilele acestea și cu acești bani se vor achita 2 luni de întârzieri salariale, notează GSP.

Astfel, niciun jucător nu o să poată să mai plece liber de contract în urma memoriului depus, pentru că trebuie să existe minim 3 luni de neplată pentru ca înțelegerea să fie reziliată în urma deciziilor date de Comisii.

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Meriton Korenica vrea să plece de la CFR Cluj

Unul dintre cei mai valoroși jucători pe care CFR Cluj i-a avut în ultimii ani, Meriton Korenica, ar vrea să plece de la echipă din cauza situației financiare precare. Pentru fotbaistul din Kosovo a existat chiar și o ofertă, de la Universitatea Craiova, formația olteană fiind gata să plătească aproximativ 600.000 de euro în schimbul său, a anunțat jurnalistul Emanuel Roșu.

Totuși Ioan Varga a refuzat propunerea, asta pentru că îl consideră un om de bază pe Korenica și nu vrea să-l cedeze sub 1 milion de euro.

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