Suma urgentă pe care Ioan Varga vrea să o achite pentru a calma situația la CFR Cluj

CFR Cluj traversează o perioadă grea din punct de vedere financiar, asta pentru că Ioan Varga nu și-a menținut promisiunile față de jucători și nu a achitat salariile la timp, iar restanțele acum sunt la nivel de luni.
Formația din Gruia ar putea pierde în următoarele săptămâni mai mulți fotbaliști importanți, asta dacă banii nu vor fi plătiți și în continuare o să existe restanțe.
Vin banii la CFR Cluj? Suma pe care Ioan Varga ar urma să o aducă în club
Despre aceste probleme pe care echipa din Cluj le are a vorbit inclusiv Andrei Cordea, cel care și-ar fi depus memoriu pentru a deveni jucător liber de contract. Din câte se pare, situația este din ce în ce mai grea, asta pentru că nu sunt bani nici pentru cheltuielile urgente și echipa a avut interdicție la transferuri din partea FIFA.
Ioan Varga a dat asigurări în mai multe rânduri că o să rezolve toate aceste probleme, dar până acum nimic nu s-a întâmplat. Ultimele informații vorbesc despre o sumă de 700.000 de euro ce urmează să fie băgată în club în zilele acestea și cu acești bani se vor achita 2 luni de întârzieri salariale, notează GSP.
Astfel, niciun jucător nu o să poată să mai plece liber de contract în urma memoriului depus, pentru că trebuie să existe minim 3 luni de neplată pentru ca înțelegerea să fie reziliată în urma deciziilor date de Comisii.
Meriton Korenica vrea să plece de la CFR Cluj
Unul dintre cei mai valoroși jucători pe care CFR Cluj i-a avut în ultimii ani, Meriton Korenica, ar vrea să plece de la echipă din cauza situației financiare precare. Pentru fotbaistul din Kosovo a existat chiar și o ofertă, de la Universitatea Craiova, formația olteană fiind gata să plătească aproximativ 600.000 de euro în schimbul său, a anunțat jurnalistul Emanuel Roșu.
Totuși Ioan Varga a refuzat propunerea, asta pentru că îl consideră un om de bază pe Korenica și nu vrea să-l cedeze sub 1 milion de euro.
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