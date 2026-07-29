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Tottenham – Sydney FC, LIVE VIDEO (ora 12:45, AntenaPLAY). Meci amical de gală

Antena Sport Publicat: 29 iulie 2026, 10:48

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Tottenham – Sydney FC, LIVE VIDEO (ora 12:45, AntenaPLAY). Meci amical de gală

Roberto De Zerbi / Profimedia

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Sydney FC și Tottenham se întâlnesc astăzi într-un meci amical de gală, disputat pe Allianz Stadium, într-o partidă care le oferă ambelor formații ocazia de a testa lotul înaintea noului sezon. Meciul este transmis pe AntenaPLAY, dar și pe as.ro.

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Tottenham este așteptată să alinieze o formulă de start inedită. Managerul Roberto De Zerbi ar putea debuta noile achiziții Andy Robertson și Jan Paul van Hecke, în timp ce Jamie Donley este incert din cauza unei accidentări. Sandro Tonali și James Maddison sunt și ei monitorizați după probleme minore de ordin fizic.

Sydney FC – Tottenham, LIVE VIDEO (ora 12:45, AntenaPLAY)

Londonezii nu se vor putea baza însă pe mai mulți jucători importanți. Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Wilson Odobert și portarul Guglielmo Vicario au rămas la Londra pentru recuperare, iar Cristian Romero, Pedro Porro, Marcos Senesi și Djed Spence se află încă în vacanță după acțiunile echipelor naționale.

 

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