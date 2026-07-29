Home | Fotbal | Fotbal extern | Fără precedent: și-a accidentat grav adversarul și a fost suspendat până când acesta își revine!

Fără precedent: și-a accidentat grav adversarul și a fost suspendat până când acesta își revine!

Mihai Alecu Publicat: 29 iulie 2026, 10:32

Comentarii
Fără precedent: și-a accidentat grav adversarul și a fost suspendat până când acesta își revine!

Victor Gabriel a primit o suspendare dură în Brazilia. Foto: Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Fotbalul oferă de multe ori și faze urâte, în special accidentări, care lasă jucători timp de multe luni în afara terenului și într-un proces chinuitor de recuperare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul central brazilian Victor Gabriel, vinovat de o intrare periculoasă în timpul unui meci din campionatul de fotbal al Braziliei, a fost suspendat, marţi, de autorităţile sportive până la recuperarea jucătorului pe care l-a accidentat, informează AFP.

Brazilienii au luat o decizie drastică după o accidentare gravă

Gabriel, jucătorul lui Internacional Porto Alegre, a fost eliminat miercurea trecută după ce l-a accidentat pe Gabriel Pec în timp ce încerca să-l deposedeze de minge, într-un meci din campionatul Braziliei. Atacantul echipei Cruzeiro a suferit o fractură de tibie la piciorul stâng, iar perioada de recuperare este estimată la trei-patru luni.

Curtea Superioară de Justiţie Sportivă (STJD) i-a aplicat lui Gabriel, în vârstă de 22 de ani, o suspendare de minimum şase meciuri, pedeapsa fiind prelungită „până când Pec se va întoarce la antrenamente”, până la maximum 180 de zile. Această decizie poate fi atacată în apel.

Reclamă
Reclamă

Ce spune „vinovatul” despre situația în care se află

În apărarea sa, Victor Gabriel a susţinut că nu a intenţionat niciodată să-şi accidenteze adversarul, ci condiţiile de joc – „terenul era alunecos şi ud” – l-au împiedicat să-şi controleze mişcările.

„A fost un incident cu adevărat nefericit. I-am cerut scuze şi i-am oferit tot sprijinul meu”, a adăugat el, conform agerpres.

Acuzarea, însă, a subliniat că abordarea sa asupra lui Pec a reprezentat un risc, chiar dacă, aşa cum a recunoscut, nu a existat „nicio intenţie” de a provoca vătămări corporale.

Adolescentă de 15 ani, salvată în ultima secundă după ce s-a aruncat de pe un pod în Râmnicu VâlceaAdolescentă de 15 ani, salvată în ultima secundă după ce s-a aruncat de pe un pod în Râmnicu Vâlcea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Observator
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
De ce a ratat Rapid una dintre principalele ținte dorite de Pancu. Avem toate cifrele
Fanatik.ro
De ce a ratat Rapid una dintre principalele ținte dorite de Pancu. Avem toate cifrele
11:02

Mihai Rotaru i-a „furat” un jucător lui Adrian Mititelu. Universitatea Craiova, transfer de la rivalii FCU
10:58

Suma urgentă pe care Ioan Varga vrea să o achite pentru a calma situația la CFR Cluj
10:48

Tottenham – Sydney FC, LIVE VIDEO (ora 12:45, AntenaPLAY). Meci amical de gală
10:21

FCSB a decis în privința lui Florinel Coman. Mihai Stoica: „Peste două milioane de euro”
10:15

FCSB va fi fără 3 jucători importanți la returul cu FK Auda + O veste bună pentru suporteri
9:49

Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Vezi toate știrile
1 FotoPrezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia” 2 ”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini” 3 Oficial. Universitatea Craiova l-a cedat pe căpitanul naţionalei României 4 Cât se termină Universitatea Craiova – Levski Sofia! Englezii au anunțat scorul exact și ce echipă merge mai departe 5 „Mi se pare inuman!” Andrei Nicolescu, uluit de transferul FCSB-ului! Mihai Stoica i-a dat imediat replica: „Suntem la alt nivel” 6 Dramă în fotbal: fostul jucător de la Real Madrid a murit la 44 de ani
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă