Fără precedent: și-a accidentat grav adversarul și a fost suspendat până când acesta își revine!

Fotbalul oferă de multe ori și faze urâte, în special accidentări, care lasă jucători timp de multe luni în afara terenului și într-un proces chinuitor de recuperare.

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Fundaşul central brazilian Victor Gabriel, vinovat de o intrare periculoasă în timpul unui meci din campionatul de fotbal al Braziliei, a fost suspendat, marţi, de autorităţile sportive până la recuperarea jucătorului pe care l-a accidentat, informează AFP.

Brazilienii au luat o decizie drastică după o accidentare gravă

Gabriel, jucătorul lui Internacional Porto Alegre, a fost eliminat miercurea trecută după ce l-a accidentat pe Gabriel Pec în timp ce încerca să-l deposedeze de minge, într-un meci din campionatul Braziliei. Atacantul echipei Cruzeiro a suferit o fractură de tibie la piciorul stâng, iar perioada de recuperare este estimată la trei-patru luni.

Curtea Superioară de Justiţie Sportivă (STJD) i-a aplicat lui Gabriel, în vârstă de 22 de ani, o suspendare de minimum şase meciuri, pedeapsa fiind prelungită „până când Pec se va întoarce la antrenamente”, până la maximum 180 de zile. Această decizie poate fi atacată în apel.

🚨Inter player Victor Gabriel has been suspended after his foul on Gabriel Pec.

How long is his suspension?

He will only be allowed to return once Gabriel Pec has return from injury, with a maximum punishment of up to 6 months.

Very interesting rule 🤯 pic.twitter.com/KujjfqYhdy

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) July 28, 2026