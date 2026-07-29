FCSB va fi fără 3 jucători importanți la returul cu FK Auda + O veste bună pentru suporteri

Probleme pentru FCSB înainte de returul cu FK Auda. Foto: Sport Pictures

FCSB a plecat miercuri dimineață spre Riga, acolo unde va disputa joi, de la ora 19:00, returul cu FK Auda din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League. Fosta campioană a României este obligată să întoarcă rezultatul din tur, după eșecul surprinzător, scor 2-3, suferit pe Stadionul Steaua.

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Formația pregătită de Marius Baciu are o veste bună pentru suporteri, dar în același și 3 proaste în privința jucătorilor care o să poată evolua în Letonia.

FCSB, fără 3 jucători importanți pentru duelul retur cu FK Auda din Letonia

Delegația roș-albaștrilor a făcut însă deplasarea fără trei dintre oamenii de bază ai lotului. Ofri Arad, Siyabonga Ngezana și David Miculescu au rămas în București din cauza problemelor medicale și nu vor putea fi folosiți în confruntarea din Letonia.

În schimb, o veste bună pentru staff-ul tehnic este prezența în lot a fundașului central Batubinsika. Transferat în această vară, acesta ar putea bifa primele sale minute în tricoul FCSB chiar într-un meci cu o miză uriașă, în condițiile în care defensiva a fost una dintre marile probleme în prima manșă.

O situație incertă există și în cazul lui Joao Paulo. Potrivit informațiilor oferite de Mihai Stoica, fotbalistul nu este refăcut complet și are șanse mari să înceapă partida doar de pe banca de rezerve, urmând ca staff-ul să decidă în funcție de evoluția meciului dacă va fi introdus pe teren.