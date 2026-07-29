FCSB va fi fără 3 jucători importanți la returul cu FK Auda + O veste bună pentru suporteri

FCSB a plecat miercuri dimineață spre Riga, acolo unde va disputa joi, de la ora 19:00, returul cu FK Auda din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League. Fosta campioană a României este obligată să întoarcă rezultatul din tur, după eșecul surprinzător, scor 2-3, suferit pe Stadionul Steaua.
Formația pregătită de Marius Baciu are o veste bună pentru suporteri, dar în același și 3 proaste în privința jucătorilor care o să poată evolua în Letonia.
FCSB, fără 3 jucători importanți pentru duelul retur cu FK Auda din Letonia
Delegația roș-albaștrilor a făcut însă deplasarea fără trei dintre oamenii de bază ai lotului. Ofri Arad, Siyabonga Ngezana și David Miculescu au rămas în București din cauza problemelor medicale și nu vor putea fi folosiți în confruntarea din Letonia.
În schimb, o veste bună pentru staff-ul tehnic este prezența în lot a fundașului central Batubinsika. Transferat în această vară, acesta ar putea bifa primele sale minute în tricoul FCSB chiar într-un meci cu o miză uriașă, în condițiile în care defensiva a fost una dintre marile probleme în prima manșă.
O situație incertă există și în cazul lui Joao Paulo. Potrivit informațiilor oferite de Mihai Stoica, fotbalistul nu este refăcut complet și are șanse mari să înceapă partida doar de pe banca de rezerve, urmând ca staff-ul să decidă în funcție de evoluția meciului dacă va fi introdus pe teren.
Mai mulți tineri ar putea juca la partida cu FK Auda
Din lotul deplasat în Letonia fac parte și mai mulți jucători tineri, printre care Andrei Dăncuș, Luca Stancu, Ricardo Pădurariu, Alexandru Stoian și Mihai Toma. Clubul mizează pe energia acestora într-o partidă în care calificarea este obiectivul obligatoriu.
FCSB are nevoie de o victorie pentru a întoarce rezultatul din tur și a continua parcursul european. Deși a dominat mare parte din prima confruntare, formația bucureșteană a fost pedepsită de eficiența letonilor, care au marcat de trei ori din puținele ocazii create.
- Mihai Stoica nu a avut milă de adversarii FCSB-ului: „Slabi, bezmetici”! Ce trebuie să facă roş-albaştrii ca să se califice
- Adrian Bumbescu le arată uşa celor de la FCSB, după ce gazonul din Ghencea a fost criticat: „Nu sunt bineveniţi”
- Suma uriaşă pe care FCSB o pierde dacă nu se califică în Conference League!
- Mihai Stoica a dat verdictul! Ce șanse are FCSB să întoarcă rezultatul cu Auda: „Mi-e frică fără VAR”
- Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică”