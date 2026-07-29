FCSB a decis în privința lui Florinel Coman. Mihai Stoica: „Peste două milioane de euro”

Acum este clar, Florinel Coman nu vine la FCSB. Asta pentru că negocierile au fost oprite de clubul bucureștean, în contextul în care salariul fotbalistului nu poate fi onorat de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Viitorul lui Florinel Coman rămâne incert, după ce extrema nu mai intră în planurile clubului qatarez. În acest context, au apărut speculații privind o posibilă revenire la FCSB, însă Mihai Stoica a negat existența unor negocieri.

Sfatul lui Mihai Stoica pentru Florinel Coman este acela de a rămâne la echipă și astfel să-și încaseze toate drepturile financiare prevăzute în contract.

„Nu știu absolut nimic. Coman are peste două milioane de luat. Cum să-i spun «Hai, Florinel, lasă banii acolo!»? Eu i-aș spune să rămână și să își ia toți banii. Una e să ai patru milioane în cont, alta e să ai șase milioane în cont”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Florinel Coman a ajuns la Al Gharafa în vara anului 2024, după ce clubul din Qatar a achitat către FCSB suma de cinci milioane de euro, la care s-a adăugat încă un milion de euro sub formă de penalități pentru întârzierea plății transferului.