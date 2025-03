Austria - Serbia LIVE SCORE (21:45). Meci „de foc” pentru adversara României, în Nations League! Toate duelurile serii - Antena Sport

Meciurile serii din UEFA Nations League (baraje de promovare / menținere):

Armenia – Georgia (19:00)

Turcia – Ungaria (19:00)

Austria – Serbia (21:45)

Bulgaria – Irlanda (21:45)

Grecia – Scoția (21:45)

Kosovo – Islanda (21:45)

Slovacia – Slovenia (21:45)

Ucraina – Belgia (21:45)

Meciurile serii din UEFA Nations League (play-off):

Croația – Franța (21:45)

Danemarca – Portugalia (21:45)

Italia – Germania (21:45)

Olanda – Spania (21:45)

Austria va începe apoi lupta pentru calificarea la World Cup împotriva tricolorilor antrenați de Mircea Lucescu. Austria – România se va juca pe 7 iunie, de la ora 21:45 și va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Pentru România, drumul spre World Cup începe tot la Antena 1. Tricolorii se vor duela cu Bosnia, vineri, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Raul Florucz a vorbit despre România după ce a fost convocat la naționala Austriei

Raul Florucz a oferit prima reacţie şi a vorbit despre România, după ce a fost convocat în naţionala Austriei. Atacantul de 23 de ani de la Olimpija Ljubljana a transmis că acesta este un moment special pentru el.

Raul Florucz s-a declarat onorat de faptul că a fost convocat de Ralf Rangnick la naţională. Acesta a subliniat că va da totul pentru echipa Austriei şi abia aşteaptă primul meci.

Totodată, Florucz a subliniat că respectă şi naţionala României. Acesta a transmis că „rădăcinile” sale provin din România, ţinând cont de faptul că are părinţi români, dar este născut în Austria.

„Ăsta este un moment cu adevărat special pentru mine. Austria este țara în care am fost născut, țara în care am crescut și unde am făcut primii pași în fotbal.

Este o onoare incredibil de mare că am fost remarcat de o astfel de echipă națională. Sunt recunoscător pentru această oportunitate și sunt entuziasmat să dau totul pentru echipă.

În același timp, am același respect pentru rădăcinile mele din România. Rădăcinile mele, familia mea și cultura mea sunt părți importante din cine sunt și apreciez toată susținerea pe care am primit-o atât din Austria, cât și din România.

Această decizie (n.r. de a reprezenta Austria) nu este despre alegerea unei echipe în dauna alteia, ci despre îmbrățișarea unei căi care m-a adus aici.

Sunt determinat să dau totul pentru Austria și să-mi fac familia și susținătorii mândri”, a notat Raul Florucz, pe Instagram, după ce a fost convocat de Austria.

