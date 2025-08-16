Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: "E greu fără jucători!" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 19:11

Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea dublei” cu Hacken: E greu fără jucători!

Profimedia

Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani. În cadrul acesteia, antrenorul de la CFR Cluj a cerut noi transferuri. Mesajul vine în contextul în care, după meciul din Liga 1, ardelenii se vor pregăti pentru duel meci al „dublei” cu Hacken, din play-off-ul Conference League.

Partida dintre CFR Cluj și FC Botoșani este programată duminică, de la ora 18:30. Partida din etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1 va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Dan Petrescu vrea transferuri la CFR Cluj!

La conferința de presă, Dan Petrescu a explicat că obiectivul echipei este calificarea în grupa principală din Conference League, dar și câștigarea unui trofeu pe plan intern.

Totuși, antrenorul de la CFR Cluj a tras un semnal de alarmă și a spus că îi va fi greu să aibă un sezon bun, având în vedere problemele de lot cu care se confruntă. Astfel, Dan Petrescu a cerut noi transferuri la echipă.

„Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu. Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă.

Cred că anul acesta trebuie să avem același obiectiv, calificarea în grupă și să câștigăm un trofeu. Dar pentru asta, îmi trebuie jucători. E greu fără jucători. Dar clubul nu a avut nicio vină că jucători așa importanți s-au rupt. Kamara s-a lovit singur, pur și simplu. Nu înțeleg cum a făcut singur fractură. Sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine.

Dacă am fi avut acești jucători (n.r. disponibili), nu am mai fi avut nevoie de mine, ar fi fost perfect lotul. Dar dacă acești jucători lipsesc se cam vede”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Neluțu Varga e convins de un lucru, după eliminarea CFR-ului din Europa League. Verdictul oferit

Neluțu Varga, patronul ardelenilor, și-a expus părerea cu privire la ce s-a întâmplat în cele două meciuri și s-a arătat convins că dacă Dan Petrescu ar fi avut toți titularii la dispoziție, partidele ar fi arătat diferit.

CFR Cluj se pregătește acum pentru meciurile cu Hacken (Suedia) din play-off-ul Conference League.

Finanțatorul formației din Gruia a semnalat și el accidentările pe care a trebuit să le îndure Dan Petrescu în acest start de sezon și care au afectat echipa inclusiv în meciurile cu Braga. Pe lista jucătorilor de la CFR care sunt în prezent indisponibili se numără în acest moment Lindon Emerllahu, Simao Rocha, Karlo Muhar și Mohammed Kamara.

În ciuda eșecului, Varga s-a arătat mulțumit de ce au arătat jucătorii pe teren și a sunat adunarea pentru “dubla” cu Hacken, formație care evoluează în Suedia. În plus, patronul a anunțat că ar urma să mai vină la echipă doi jucători din postura de nou-transferați.

“Cred că era altceva dacă nu aveam așa mulți jucători accidentați. Acum faptul este consumat. Pe viitor o să ne pregătim mai bine și sper să nu mai avem ghinioanele pe care le-am avut. Îi felicit pe băieți. Au muncit cât au putut, dar lipsa mai multor jucători titulari s-a văzut, până la urmă.

Trebuie să ne organizăm, să ne calificăm în grupa de Conference. Sper ca Dan să fie inspirat și să pună în teren cea mai bună echipă. Sper să ne calificăm.

Vedem în perioada următoare (n.r. despre transferuri). Normal, ar mai trebui unul sau doi jucători, dar vedem“, a declarat Neluțu Varga, potrivit prosport.ro.

