Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: "E greu fără jucători!" - Antena Sport

Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani. În cadrul acesteia, antrenorul de la CFR Cluj a cerut noi transferuri. Mesajul vine în contextul în care, după meciul din Liga 1, ardelenii se vor pregăti pentru duel meci al „dublei” cu Hacken, din play-off-ul Conference League.
Partida dintre CFR Cluj și FC Botoșani este programată duminică, de la ora 18:30. Partida din etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1 va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Dan Petrescu vrea transferuri la CFR Cluj!
La conferința de presă, Dan Petrescu a explicat că obiectivul echipei este calificarea în grupa principală din Conference League, dar și câștigarea unui trofeu pe plan intern.
Totuși, antrenorul de la CFR Cluj a tras un semnal de alarmă și a spus că îi va fi greu să aibă un sezon bun, având în vedere problemele de lot cu care se confruntă. Astfel, Dan Petrescu a cerut noi transferuri la echipă.
„Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu. Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă.
Cred că anul acesta trebuie să avem același obiectiv, calificarea în grupă și să câștigăm un trofeu. Dar pentru asta, îmi trebuie jucători. E greu fără jucători. Dar clubul nu a avut nicio vină că jucători așa importanți s-au rupt. Kamara s-a lovit singur, pur și simplu. Nu înțeleg cum a făcut singur fractură. Sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine.
Dacă am fi avut acești jucători (n.r. disponibili), nu am mai fi avut nevoie de mine, ar fi fost perfect lotul. Dar dacă acești jucători lipsesc se cam vede”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.
Neluțu Varga e convins de un lucru, după eliminarea CFR-ului din Europa League. Verdictul oferit
Neluțu Varga, patronul ardelenilor, și-a expus părerea cu privire la ce s-a întâmplat în cele două meciuri și s-a arătat convins că dacă Dan Petrescu ar fi avut toți titularii la dispoziție, partidele ar fi arătat diferit.