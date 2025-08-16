Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: "E greu fără jucători!" - Antena Sport

Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani. În cadrul acesteia, antrenorul de la CFR Cluj a cerut noi transferuri. Mesajul vine în contextul în care, după meciul din Liga 1, ardelenii se vor pregăti pentru duel meci al „dublei” cu Hacken, din play-off-ul Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre CFR Cluj și FC Botoșani este programată duminică, de la ora 18:30. Partida din etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1 va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Dan Petrescu vrea transferuri la CFR Cluj!

La conferința de presă, Dan Petrescu a explicat că obiectivul echipei este calificarea în grupa principală din Conference League, dar și câștigarea unui trofeu pe plan intern.

Totuși, antrenorul de la CFR Cluj a tras un semnal de alarmă și a spus că îi va fi greu să aibă un sezon bun, având în vedere problemele de lot cu care se confruntă. Astfel, Dan Petrescu a cerut noi transferuri la echipă.

„Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu. Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă.