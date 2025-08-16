Elias Charalambous a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman - Antena Sport

Elias Charalambous a vorbit despre interesul lui Gigi Becali pentru revenirea lui Florinel Coman. Antrenorul de la FCSB a reacționat după ce patronul a dezvăluit posibilitatea mutării.
Florinel Coman nu a fost inclus în lotul lui Al-Gharafa la primul meci al noului sezon. La scurt timp, Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu jucătorul pe care l-ar vrea, sub formă de împrumut, la FCSB.
Cum a reacționat Elias Charalambous după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman
La conferința de presă premergătoare derby-ului cu Rapid, Elias Charalambous a declarat că ar fi un „antrenor fericit”, în situația în care Florinel Coman s-ar întoarce la FCSB.
Tehnicianul a explicat că nu are informații despre negocierile dintre FCSB și jucător, însă a spus că și l-ar dori în lot pe „Mbappe de România”.
„Nu știu dacă se va întoarce, dar Florinel este un jucător pe care l-aș dori. Dacă există această șansă, atunci voi fi un antrenor fericit”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.
Florinel Coman a jucat la FCSB timp de 7 ani, între 2017 și 2024. În tricoul campioanei a adunat 233 de meciuri, în care a marcat 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive.
În vara anului trecut, Gigi Becali l-a vândut pe Coman la Al-Gharafa, în schimbul sumei de 5,25 milioane de euro. După 8 luni, qatarezii l-au împrumutat la Cagliari, însă italienii au ales să nu îl păstreze pe român.
În momentul de față, Florinel Coman este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.