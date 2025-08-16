Elias Charalambous a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman

Elias Charalambous a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman

Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 18:20

Hepta

Elias Charalambous a vorbit despre interesul lui Gigi Becali pentru revenirea lui Florinel Coman. Antrenorul de la FCSB a reacționat după ce patronul a dezvăluit posibilitatea mutării.

Florinel Coman nu a fost inclus în lotul lui Al-Gharafa la primul meci al noului sezon. La scurt timp, Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu jucătorul pe care l-ar vrea, sub formă de împrumut, la FCSB.

Cum a reacționat Elias Charalambous după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman

La conferința de presă premergătoare derby-ului cu Rapid, Elias Charalambous a declarat că ar fi un „antrenor fericit”, în situația în care Florinel Coman s-ar întoarce la FCSB.

Tehnicianul a explicat că nu are informații despre negocierile dintre FCSB și jucător, însă a spus că și l-ar dori în lot pe „Mbappe de România”.

„Nu știu dacă se va întoarce, dar Florinel este un jucător pe care l-aș dori. Dacă există această șansă, atunci voi fi un antrenor fericit”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Florinel Coman a jucat la FCSB timp de 7 ani, între 2017 și 2024. În tricoul campioanei a adunat 233 de meciuri, în care a marcat 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive.

În vara anului trecut, Gigi Becali l-a vândut pe Coman la Al-Gharafa, în schimbul sumei de 5,25 milioane de euro. După 8 luni, qatarezii l-au împrumutat la Cagliari, însă italienii au ales să nu îl păstreze pe român.

În momentul de față, Florinel Coman este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Ce spunea Gigi Becali despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Potrivit spuselor lui Gigi Becali, Florinel Coman mai are de încasat 4 milioane de euro la Al-Gharafa, până la finalul contractului. Totuși, patronul de la FCSB a spus că acesta s-ar putea întoarce la echipa roș-albastră, în situația în care arabii îi vor plăti o parte din salariu.

De asemenea, Gigi Becali a spus și suma pe care o are pregătită pentru Florinel Coman. Concret, „Mbappe de România” va încasa minim 600.000 de euro, în situația în care FCSB va intra în grupa principală de Europa League.

În sezonul viitor, suma s-ar putea ridica la 1 milion de euro, în situația în care FCSB va ajunge în grupa principală din Champions League.

“Am vorbit cu Florinel Coman. El până în 2027 mai are de încasat 4 milioane de euro de acolo. Dacă cei de acolo sunt dispuşi să îi plătească o parte din salariu, putem discuta.

Vă spun ce propunere i-am făcut. Dacă vine la noi, el poate câştiga anul ăsta 6-700.000 de euro dacă jucăm în Europa League, cu tot cu bonusuri. La anul, dacă jucăm Champions League, poate lua un milion de euro.

V-am spus, dacă ne calificăm. A rămas să mai discutăm şi o să îl mai sun. Dar aici trebuie să vedem cât îi plătesc arabii din salariu. E posibil să se facă, da. Dar rămâne de văzut”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”