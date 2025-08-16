Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului - Antena Sport

Richarlison, după ce a marcat / Profimedia

Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, a debutat cu o victorie în noua ediţie a campionatului de fotbal al Angliei, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei Burnley FC, într-un meci disputat sâmbătă.

Atacantul brazilian Richarlison a reuşit o dublă pentru londonezi, în minutele 10 şi 60, ultima reuşită a gazdelor avându-l ca autor pe Brennan Johnson.

Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului

Radu Drăguşin nu a fost convocat pentru această partidă, nefiind încă recuperat complet după accidentarea gravă la genunchi suferită în luna ianuarie, notează agepres.ro.

Tottenham, câştigătoarea ediţiei trecute a competiţiei Europa League, a disputat miercuri Supercupa Europei, pierdută la loviturile de departajare în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain (scor 3-4), după ce englezii au condus cu 2-0 până în minutul 85.

Nou promovata Sunderland a obţinut la rândul ei o victorie convingătoare, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei West Ham United, prin reuşitele lui Eliezer Mayenda (61), Daniel Ballard (73) şi Wilson Isidor (90+2).