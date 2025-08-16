Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului

Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului

Publicat: 16 august 2025, 19:56

Comentarii
Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului

Richarlison, după ce a marcat / Profimedia

Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, a debutat cu o victorie în noua ediţie a campionatului de fotbal al Angliei, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei Burnley FC, într-un meci disputat sâmbătă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul brazilian Richarlison a reuşit o dublă pentru londonezi, în minutele 10 şi 60, ultima reuşită a gazdelor avându-l ca autor pe Brennan Johnson.

Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului

Radu Drăguşin nu a fost convocat pentru această partidă, nefiind încă recuperat complet după accidentarea gravă la genunchi suferită în luna ianuarie, notează agepres.ro.

Tottenham, câştigătoarea ediţiei trecute a competiţiei Europa League, a disputat miercuri Supercupa Europei, pierdută la loviturile de departajare în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain (scor 3-4), după ce englezii au condus cu 2-0 până în minutul 85.

Nou promovata Sunderland a obţinut la rândul ei o victorie convingătoare, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei West Ham United, prin reuşitele lui Eliezer Mayenda (61), Daniel Ballard (73) şi Wilson Isidor (90+2).

Reclamă
Reclamă

Rezultate înregistrate în prima etapă din Premier League:

Vineri

FC Liverpool – AFC Bournemouth 4-2
Au marcat:

Două scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă RusiaDouă scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă Rusia
Reclamă

Sâmbătă

Aston Villa – Newcastle United 0-0
Gazdele au evoluat în zece jucători din minutul 66, după eliminarea fundaşului Ezri Konsa.

Brighton – Fulham 1-1
A marcat: O’Riley (55 – penalty), respectiv Muniz (90+7).

Sunderland – West Ham United 3-0
Au marcat: Mayenda (61), Ballard (73), Isidor (90+2)

Tottenham Hotspur – Burnley 3-0
Au marcat: Richarlison (10, 60), Johnson (66).

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Drama de la Jupiter: A crezut că fiul său se îneacă şi a sărit în apă să îl salveze. Nu a mai ieşit la mal
Observator
Drama de la Jupiter: A crezut că fiul său se îneacă şi a sărit în apă să îl salveze. Nu a mai ieşit la mal
Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei adolescente de 14 ani care a șocat internetul
Fanatik.ro
Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei adolescente de 14 ani care a șocat internetul
19:11
Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: “E greu fără jucători!”
18:57
Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Anunţul făcut de antrenorul lui Al Gharafa: “El ştie părerea mea. Am vorbit cu conducerea”
18:20
Elias Charalambous a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman
18:14
Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
18:01
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova: “Va fi un meci foarte dificil”
17:48
Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 6 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”