Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Anunţul făcut de antrenorul lui Al Gharafa: "El ştie părerea mea. Am vorbit cu conducerea" - Antena Sport

Florinel Coman a revenit la Al-Gharafa, în Qatar, după o experienţă nereuşită în prima parte a anului, când a fost împrumutat la Cagliari. Internaţionalul român nu a fost în lotul echipei sale, în prima etapă a noului sezon din Qatar, lucru care a ridicat mari semne de întrebare legate de viitorul acestuia.

Recent, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că nu s-ar opune revenirii lui Florinel Coman la campioana României, atâta timp cât formaţia din Qatar va suporta o mare parte din salariul acestuia.

Antrenorul lui Al Gharafa, despre Florinel Coman: “Clubul va decide”

Pedro Martins a fost însă reticent atunci când a fost întrebat despre Florinel Coman. Antrenorul formaţiei din Qatar nu a vrut să vorbească prea mult despre situaţia în care se află internaţionalul român:

“(n.r. sunteţi mulţumit de randamentul lui Florinel?) Sunt chestiuni care țin de mine și de jucător. El știe părerea mea. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect în presă.

(n.r. face parte din planurile echipei?) Nici asta nu pot să vă spun. Dar clubul va decide în privința lui Coman. Eu am vorbit cu conducerea clubului despre acest subiect. Cei de la club știu părerea mea. Singurul lucru pe care vi-l pot spune acum e că, la ora actuală, Coman e accidentat. Dar își va reveni repede”, a declarat Pedro Martins, potrivit sport.ro.