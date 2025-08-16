Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Anunţul făcut de antrenorul lui Al Gharafa: "El ştie părerea mea. Am vorbit cu conducerea" - Antena Sport

Închide meniul
Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Anunţul făcut de antrenorul lui Al Gharafa: “El ştie părerea mea. Am vorbit cu conducerea”

16 august 2025, 18:57

Florinel Coman, înaintea unui meci / Profimedia

Florinel Coman a revenit la Al-Gharafa, în Qatar, după o experienţă nereuşită în prima parte a anului, când a fost împrumutat la Cagliari. Internaţionalul român nu a fost în lotul echipei sale, în prima etapă a noului sezon din Qatar, lucru care a ridicat mari semne de întrebare legate de viitorul acestuia.

Recent, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că nu s-ar opune revenirii lui Florinel Coman la campioana României, atâta timp cât formaţia din Qatar va suporta o mare parte din salariul acestuia.

Antrenorul lui Al Gharafa, despre Florinel Coman: “Clubul va decide”

Pedro Martins a fost însă reticent atunci când a fost întrebat despre Florinel Coman. Antrenorul formaţiei din Qatar nu a vrut să vorbească prea mult despre situaţia în care se află internaţionalul român:

“(n.r. sunteţi mulţumit de randamentul lui Florinel?) Sunt chestiuni care țin de mine și de jucător. El știe părerea mea. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect în presă.

(n.r. face parte din planurile echipei?) Nici asta nu pot să vă spun. Dar clubul va decide în privința lui Coman. Eu am vorbit cu conducerea clubului despre acest subiect. Cei de la club știu părerea mea. Singurul lucru pe care vi-l pot spune acum e că, la ora actuală, Coman e accidentat. Dar își va reveni repede”, a declarat Pedro Martins, potrivit sport.ro.

În ceea ce priveşte absenţa lui Florinel Coman, Martins a declarat că nu este nimic grav, iar internaţionalul român va fi apt zilele următoare:

“S-a lovit la ultimul antrenament înainte de meci. E accidentat. E o problemă minoră. Probabil, în 3-4 zile va fi apt de joc.

Că mi-ați spus de naționala României, vă pot spune că accidentarea nu va fi o problemă pentru prezența lui în lot. Mai departe, când Coman va fi apt de joc, clubul va lua o decizie în privința lui”, a mai spus antrenorul lui Al Gharafa, potrivit sursei menţionate mai sus.

Gigi Becali i-a făcut o propunere lui Florinel Coman

Potrivit spuselor lui Gigi Becali, Florinel Coman mai are de încasat 4 milioane de euro la Al-Gharafa, până la finalul contractului. Totuși, patronul de la FCSB a spus că acesta s-ar putea întoarce la echipa roș-albastră, în situația în care arabii îi vor plăti o parte din salariu.

“Am vorbit cu Florinel Coman. El până în 2027 mai are de încasat 4 milioane de euro de acolo. Dacă cei de acolo sunt dispuşi să îi plătească o parte din salariu, putem discuta.

Vă spun ce propunere i-am făcut. Dacă vine la noi, el poate câştiga anul ăsta 6-700.000 de euro dacă jucăm în Europa League, cu tot cu bonusuri. La anul, dacă jucăm Champions League, poate lua un milion de euro.

V-am spus, dacă ne calificăm. A rămas să mai discutăm şi o să îl mai sun. Dar aici trebuie să vedem cât îi plătesc arabii din salariu. E posibil să se facă, da. Dar rămâne de văzut”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

