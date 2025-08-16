Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash - Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor - Antena Sport

Europe Smash – Sweden 2025 continuă cu cea de-a treia zi de competiție, iar doi români sunt angrenați în calificările de la simplu feminin și masculin. Ovidiu Ionescu va juca la prânz în turul secund după ce a debutat cu o victorie dramatică vineri, în timp ce Adina Diaconu va avea diseară șansa să intre pe tabloul principal dacă va câștiga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partidele celor doi pot fi urmărite în format LIVE VIDEO pe site-ul AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu, în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY)

Primul dintre români care va intra în scenă la competiția din Suedia va fi Ionescu, iar în fața sa va sta croatul Andrej Gacina, favoritul 14 din calificări și locul 85 mondial. Până acum, cei doi s-au întâlnit de patru ori, iar sportivul din balcani a avut mereu câștig de cauză.

Ionescu a ajuns în turul secund al calificărilor de la Europe Smash după un meci nebun în runda inaugurală, când l-a învins pe Deni Kozul. Slovenul a condus cu 2-0 la seturi, însă românul a revenit, iar în decisiv a salvat o minge de meci și s-a calificat.

La câteva ore distanță de meciul lui Ionescu va reveni la masă și Adina Diaconu, care se află în al treilea și ultimul tur al calificărilor. După victorii cu Ng Wing Lam și Mateja Jeger, românca își așteaptă acum adversara din meciul care o poate trimite pe tabloul principal.