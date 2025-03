Ce a spus Raul Florucz despre România, după ce a fost convocat de Austria: "Un moment cu adevărat special!" - Antena Sport

Raul Florucz a oferit prima reacţie şi a vorbit despre România, după ce a fost convocat în naţionala Austriei. Atacantul de 23 de ani de la Olimpija Ljubljana a transmis că acesta este un moment special pentru el.

Raul Florucz va fi adversarul României în preliminariile World Cup 2026. „Tricolorii” vor disputa primul meci din această campanie pe 21 martie, atunci când vor înfrunta Bosnia. Meciul va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Ce a spus Raul Florucz despre România, după ce a fost convocat de Austria

Raul Florucz s-a declarat onorat de faptul că a fost convocat de Ralf Rangnick la naţională. Acesta a subliniat că va da totul pentru echipa Austriei şi abia aşteaptă primul meci.

Totodată, Florucz a subliniat că respectă şi naţionala României. Acesta a transmis că „rădăcinile” sale provin din România, ţinând cont de faptul că are părinţi români, dar este născut în Austria.

„Ăsta este un moment cu adevărat special pentru mine. Austria este țara în care am fost născut, țara în care am crescut și unde am făcut primii pași în fotbal.