Didier Deschamps, verdict despre Kylian Mbappe. Motivul pentru care nu a fost convocat la naţională starul de la Real Madrid - Antena Sport

Didier Deschamps şi Kylian Mbappe, la Cupa Mondială din Qatar, 14 decembrie 2022 - Profimedia Didier Deschamps, selecționerul Franței a vorbit din nou despre situația lui Kylian Mbappe. Antrenorul a venit cu o explicație despre motivul pentru care starul lui Real Madrid nu a fost convocat, din nou, la echipa națională. Partida din Liga Națiunilor dintre Franța și Israel s-a terminat 0-0. După partida dintre Franța – Israel, selecționerul Didier Deschamps a vorbit din nou despre subiectul Kylian Mbappe. În cadrul conferinței de presă, selecționerul a lămurit situația marelui absent din lotul francezilor. Nu este prima oară anul acesta când starul de la Real Madrid nu este convocat la echipa naționala. Didier Deschamps a explicat în ce situaţie se află Kylian Mbappe. Starul de la Real Madrid nu a fost convocat la echipa naţională pentru meciurile din Liga Naţiunilor Selecționerul a explicat că fotbalistului în vârstă de 25 de ani nu i-a fost aplicată nici o sancțiune. Se pare că motivul principal pentru care nu a fost convocat este pentru că nu se află în cel mai plăcut moment al carierei sale. Deschamps a luat decizia de a nu-l selecționa pe Mbappe, chiar dacă fotbalistul şi-a dorit să joace. „Nu există nicio sancțiune, nu. Asta este situația. Se află într-o situație complicată, da. Sunt alături de el, da. Trece prin cea mai puțin fericită perioadă a lui din carieră. A vrut să vină (n.r. să fie convocat), repet, dar pentru el e mai bine în momentul de față. Toată lumea are dreptul să aibă o perioadă complicată și este ceva normal.", a declarat Didier Deschamps, potrivit Foot Mercato. Înaintea meciului cu Israel, selecționerul Franţei făcuse apel la jurnaliști să nu mai fie întrebat de absența lui Mbappe. Cu toate acestea, tot el a fost cel care a abordat subiectul după remiza din Liga Naţiunilor.

”Ajunge! Am spus ce aveam de spus. Sunteți liberi să vorbiți și să interpretați. Nu voi mai repeta ce am spus. Am un meci mâine (joi, 14 noiembrie, cu Israel). Am 23 de jucători care sunt la lot, iar Kylian nu e aici. Lăsați-l în pace, vă rog!”, a declarat Didier Deschamps, înaintea meciului cu Israel.

Carlo Ancelotti l-a apărat pe Kylian Mbappe după ce francezul nu a fost convocat la naţională

Carlo Ancelotti a vorbit despre perioada proastă pe care Kylian Mbappe o traversează Starul celor de la Real Madrid nu a fost convocat de Didier Deschamps pentru meciurile cu Israel şi Italia, din UEFA Nations League. Decizia a fost surprinzătoare, în condiţiile în care atacantul francez nu se confruntă cu probleme medicale.

„Nu voi vorbi despre acest subiect, nu sunt persoana în măsură să comenteze această decizie (n.r. a lui Deschamps). Trebuie să o acceptăm. Mbappe este motivat şi dezamăgit de tot ce se întâmplă.

Se antrenează, dar trece printr-o perioadă dificilă. Problema pe care o are el este problema tuturor. Nu ne aflăm la cel mai bun nivel. Sunt convins că va trece peste această perioadă. Spun acelaşi lucru şi despre Vinicius, Rodrygo, Bellingham… este dificil pentru toată lumea. E normal ca acest lucru să se întâmple în fotbal şi în sport. Au loc şi înfrângeri. Trebuie să acceptăm şi să nu renunţăm. Suntem mai uniţi ca niciodată”, a declarat Carlo Ancelotti.

