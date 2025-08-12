Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB

Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB

Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB

Gabriel Zamfirescu Publicat: 12 august 2025, 18:56

Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB

FOTO: Captură digisport

Se rupe Arena Naţională! Deşi mai sunt 5 zile până la derby-ul Rapid-FCSB, suporterii au cumpărat deja un număr semnificativ de bilete pentru disputa care va avea loc pe cel mai mare stadion al ţării duminică, de la ora 21.30. Partida contează pentru runda cu numărul 6 din Liga 1.

Partida dintre Rapid şi FCSB este capul de afiş al rundei cu numărul 6. Giuleştenii au decis ca meciul să aibă loc pe Arena Naţională, duminică, de la 21:30.

Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB

Interesul fanilor este unul ridicat, mai ales în rândul giuleștenilor, care vor fi gazdele acestei întâlniri. Cu cinci zile înainte de derby, s-au vândut deja aproximativ 10.000 de bilete, conform golazo.ro. Astfel, sursa citată spune că sunt mari şanse ca meciul de duminică să se joace cu casa închisă.

După cinci etape, deja disputate, echipa lui Costel Gâlcă are 11 puncte și se află pe locul 2 în clasamentul din Liga 1. De partea cealaltă, campiona FCSB este în criză. Se află în partea a doua a clasamentului, cu doar patru puncte.

Fanii alb-vișiniilor speră ca favoriții să profite de forma slabă a echipei lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii și să mai adauge un succes la palmaresul direct. Cu ocazia acestui moment, clubul Rapid a anunțat că așteaptă un stadion plin de fani giuleșteni la duelul cu FCSB și o atmosferă spectaculoasă creată de suporterii trupei lui Costel Gâlcă.

”A venit momentul! De acum, toți Rapidiștii își pot achiziționa bilete la meciul cu FCSB!

Pe 17 august, facem din nou din Arena Națională un vulcan alb-vișiniu și le arătăm tuturor că nu există echipă mai frumoasă și iubită ca RAPID!”, au transmis giuleștenii prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Gigi Becali, apreciat de jucătorii de la FCSB

Gigi Becali a luat o decizie care a surprins pe toată lumea. Nu i-a mai criticat pe jucători în ultima vreme. Mihai Popescu și Daniel Bîrligea au recunoscut că erau influențați într-un mod negativ de criticile patronului.

Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
„Mă bucur că nea Gigi a înțeles și ne-a lăsat puțin mai liniștiți. Am avut mai multe momente individuale și de gândire pozitivă pentru a ne pregăti pentru meciurile care au urmat. Eu zic că ușor-ușor, împreună cu dânsul, pentru că face parte din club, cu siguranță vom ajunge la nivelul de anul trecut.

Am mai spus-o, câteodată criticile sunt bune. În momentul în care eram cu moralul la pământ mai citeai câte o critică de la nea Gigi, mai spuneau și prietenii și familia, deja se adunau. Mă bucur că a înțeles și dânsul să fie lângă noi. Să nu mai vorbească public”, a spus Mihai Popescu, pentru Sport Content EAD.

Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Observator
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr "mult și creț" și își plimba iubita de mână: "Era romantic deși nu pare". Amintiri din internatul de la "Gojdu"
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr "mult și creț" și își plimba iubita de mână: "Era romantic deși nu pare". Amintiri din internatul de la "Gojdu"
