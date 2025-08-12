Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB - Antena Sport

Se rupe Arena Naţională! Deşi mai sunt 5 zile până la derby-ul Rapid-FCSB, suporterii au cumpărat deja un număr semnificativ de bilete pentru disputa care va avea loc pe cel mai mare stadion al ţării duminică, de la ora 21.30. Partida contează pentru runda cu numărul 6 din Liga 1.

Partida dintre Rapid şi FCSB este capul de afiş al rundei cu numărul 6. Giuleştenii au decis ca meciul să aibă loc pe Arena Naţională, duminică, de la 21:30.

Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB

Interesul fanilor este unul ridicat, mai ales în rândul giuleștenilor, care vor fi gazdele acestei întâlniri. Cu cinci zile înainte de derby, s-au vândut deja aproximativ 10.000 de bilete, conform golazo.ro. Astfel, sursa citată spune că sunt mari şanse ca meciul de duminică să se joace cu casa închisă.

După cinci etape, deja disputate, echipa lui Costel Gâlcă are 11 puncte și se află pe locul 2 în clasamentul din Liga 1. De partea cealaltă, campiona FCSB este în criză. Se află în partea a doua a clasamentului, cu doar patru puncte.

Fanii alb-vișiniilor speră ca favoriții să profite de forma slabă a echipei lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii și să mai adauge un succes la palmaresul direct. Cu ocazia acestui moment, clubul Rapid a anunțat că așteaptă un stadion plin de fani giuleșteni la duelul cu FCSB și o atmosferă spectaculoasă creată de suporterii trupei lui Costel Gâlcă.