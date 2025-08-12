Pierdere uriașă pentru FCSB. Un titular ratează returul cu Drita și derby-ul cu Rapid - Antena Sport

FCSB a suferit o pierdere uriașă, înaintea returul cu Drita, din turul trei preliminar de Europa League. Risto Radunovic nu va putea evolua în manșa secundă a confruntării cu kosovarii.
După victoria cu 3-2 din turul de la București, FCSB se va deplasa în Kosovo pentru meciul retur. Partida se va disputa joi, de la ora 21:00, și va fi în format live text, pe AS.ro.
Pierdere uriașă pentru FCSB. Risto Radunovic e OUT
Conform fanatik.ro, Risto Radunovic nu va putea fi recuperat la timp pentru duelul cu Drita, deși Gigi Becali îl anunța ca titular. Fundașul muntenegrean a suferit o pubalgie și nu va face deplasarea în Kosovo.
Risto Radunovic va rata și derby-ul cu Rapid de runda următoare de Liga 1. Partida „de foc” se va disputa duminică, pe Arena Națională, de la ora 21:30.
Totodată, sursa citată anterior menționează că sunt șanse foarte mari ca Risto Radunovic să rateze și confruntările din play-off-ul cupelor europene. Dacă va trece de Drita, FCSB se va duela în runda următoare cu Aberdeen.
Risto Radunovic a ratat și partida cu Unirea Slobozia, pierdută de FCSB cu scorul de 0-1, în ultima etapă de campionat, cât și partida tur cu Drita, fiind înlocuit în flancul stâng al apărării de David Kiki, respectiv Alexandru Pantea.
Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita
Potrivit lui Gigi Becali, Vlad Chiricheş şi Adrian Şut vor forma cuplul de închizători la meciul Drita – FCSB. Becali a justificat decizia pe care a luat-o prin faptul că FCSB a câştigat meciul tur, cu 3-2.
“(n.r: Cine va juca la returul cu Drita) Ngezana cu Popescu în centru, o să fie Chiricheş cu Şut (n.r: închizători). O să fie Olaru, David Miculescu, Cisotti şi Bîrligea.