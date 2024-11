"Nu iei o bâtă să îi dai omului în cap!" Mihai Stoichiţă, noi detalii despre scandalul provocat de kosovari: "Nu au plecat bătuţi! Au premeditat totul" - Antena Sport

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic din FRF, a venit cu noi detalii despre scandalul provocat de jucătorii naţionalei din Kosovo. Aceştia au ieşit de pe teren în prelungirile partidei şi nu au mai revenit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoichiţă a vorbit şi despre gestul unui oficial kosovar de a refuza să salute. Cu câteva ore înainte, cele două delegaţii s-au întâlnit la dineul oficial. Stoichiţă a vorbit şi despre verdictul pe care îl va da UEFA. „Lippi” e convins că România va câştiga cu 3-0.

Mihai Stoichiţă, noi detalii despre scandalul provocat de kosovari

„Se schimbă lumea repede. Era o persoană din anturajul lor, care la prânz a fost la dineul oficial. Şi după meci, chiar dacă a fost ce a fost, nu iei o bâtă să îi dai omului în cap. Eu cred că toţi care suntem în dialog, am fost la meci. Cine pe cine să înjure, cine pe cine să bruscheze? Nici vorbă de aşa ceva. Noi suntem paşnici. Aia cu banner-ul nu este o agresiune, este o provocare. Acum nici provocări nu au fost. Au strigat Serbia, nu putem să ne dezicem de se întâmplă între sârbi şi kosovari. Doar preşedintele a coborât în momentul declanşării evenimentului, eu am rămas sus cu oficialii.

Nu cred că noi am fost agresori aseară, nici din punct de vedere verbal nu cred că am fost agresori. M-am uitat la filmările care au fost la stadion. Nu prea înţelegeau nici jucătorii ce se întâmplă. Eu cred că ei au premeditat situaţia asta. Ei au fost mai buni în timpul jocului, noi ne-am dăruit, ne-am sacrificat şi au făcut faza de apărare. Eu cred că nici nu se pune problema ca noi să nu câştigăm cu 3-0. În primul rând noi nu am părăsit terenul, ci ei. Nu au plecat de pe teren fiind bătuţi şi agresaţi sau bombardaţi. Ei s-au dus să potolească tribuna. Sigur vom fi şi noi pedepsiţi, a căzut ceva din tribune. Normal că vom fi amendaţi”, a spus Mihai Stoichiţă la digisport.ro.

Imagini reprobabile cu jucătorii de la Kosovo în momentul când îi jignesc incalificabil pe fanii români

Jucătorii de la Kosovo au oferit imagini grobiane în momentul în care au părăsit terenul. La îndemnul căpitanului Amir Rrahmani, jucătorii naţionalei de la Kosovo au ieşit de pe teren în prelungirile partidei cu România. Deşi arbitrul a insistant ca acesştia să revină pe teren, fotbaliştii de la Kosovo au fost de neînduplecat.