Claudiu Niculescu trage un semnal de alarmă, după 1-2 cu Rapid: „Trebuie să ridicăm privirea din pământ” - Antena Sport

Unirea Slobozia a suferit un nou eșec sub comanda lui Claudiu Niculescu, iar misiunea noului antrenor va fi una infernală în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.
Ialomițenii au fost aproape de a produce surpriza contra Rapidului, dar o greșeală a făcut ca giuleștenii să ia toate cele trei puncte, grație golului marcat de golgheterul Alex Dobre.
Claudiu Niculescu: „Trebuie să ne revenim”
Unirea Slobozia tremură și în acest sezon pentru menținerea pe prima scenă a fotbalului românesc, asta deși jocul îi dă speranțe lui Claudiu Niculescu, cel ales pentru a salva echipa de la retrogradare.
Ialomițenii au fost aproape de a scoate punct sau puncte contra Rapidului, dar greșelile individuale au „lovit” însă iar. După fluierul final, antrenorul Sloboziei a tras un semnal de alarmă.
„Rezultatul este dezamăgitor. Repriza secundă nu a fost deloc una rea. Am dominat Rapidul în multe momente. Din păcate, o greșeală a făcut ca Rapidul să marcheze golul al doilea. Per total, băieții au avut atitudine. Nimic nu prevestea că Rapidul ar putea să marcheze a doua oară.
Trebuie să ridicăm privirea din pământ. Nu am reușit să smulgem măcar un punct. Trebuie să ne revenim. E normal când ai înfrângeri să fii temător. Cred că am reușit să punem probleme Rapidului, iar asta îmi dă speranță.
Important este să ieșim din acest sezon regulat cu fruntea sus (n.r. după meciul cu FC Argeș, din deplasare), să fim împăcați cu noi că am făcut totul pentru a aduna puncte. Vom vedea de unde începe play-out-ul”
