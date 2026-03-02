"Nu am fost bine organizaţi" Olimpiu Moruţan, răspuns tranşant când a fost întrebat de FCSB! - Antena Sport

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a insistat, la interviul de după meci, asupra faptului că Rapid nu a fost bine organizată pe finalul meciului cu Unirea Slobozia, câştigat de giuleşteni cu 2-1. Moruţan şi-a manifestat speranţa ca problemele de organizare să se rezolve înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova.

Întrebat despre absenţa FCSB-ului din play-off, Olimpiu Moruţan nu a dorit să spună nimic. Moruţan a evoluat în trecut pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Răspunsul lui Olimpiu Moruţan atunci când a fost întrebat de absenţa FCSB-ului din play-off

“Sperăm să o ţinem tot aşa pentru că am făcut un meci foarte bun în seara aceasta. Ştiu că pe final nu am fost aşa bine organizaţi, dar lucrurile astea o să le reglăm la antrenament săptămâna aceasta şi sperăm cu Craiova să stăm mai bine în teren şi să fim mai organizaţi.

(n.r: Crezi că e suficient nivelul acesta de joc pentru o victorie cu Craiova?) Eu cred că putem mai mult. Cum am mai spus-o, trebuie să muncim mai mult la antrenamente săptămâna aceasta şi la meciul cu Craiova să fim din ce în ce mai puternici.

(n.r: Ai reuşit să te integrezi, să ajuţi mai mult echipa, să te ridici la nivelul aşteptărilor suporterilor?) Sunt fericit că am ajutat echipa. Am reuşit să dau o pasă de gol. Păcat că nu am reuşit să şi marchez, pentru că am avut 2-3 oportunităţi. Îmi doresc ca la următoarele meciuri să dau şi gol şi să fiu din ce în ce mai bine.