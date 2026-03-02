"Nu am fost bine organizaţi" Olimpiu Moruţan, răspuns tranşant când a fost întrebat de FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
"Nu am fost bine organizaţi" Olimpiu Moruţan, răspuns tranşant când a fost întrebat de FCSB!

Liga 1 | "Nu am fost bine organizaţi" Olimpiu Moruţan, răspuns tranşant când a fost întrebat de FCSB!

“Nu am fost bine organizaţi” Olimpiu Moruţan, răspuns tranşant când a fost întrebat de FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 2 martie 2026, 22:34

Nu am fost bine organizaţi Olimpiu Moruţan, răspuns tranşant când a fost întrebat de FCSB!

Olimpiu Moruţan, în timpul unui meci al Rapidului / Sport Pictures

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a insistat, la interviul de după meci, asupra faptului că Rapid nu a fost bine organizată pe finalul meciului cu Unirea Slobozia, câştigat de giuleşteni cu 2-1. Moruţan şi-a manifestat speranţa ca problemele de organizare să se rezolve înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova.

Întrebat despre absenţa FCSB-ului din play-off, Olimpiu Moruţan nu a dorit să spună nimic. Moruţan a evoluat în trecut pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Răspunsul lui Olimpiu Moruţan atunci când a fost întrebat de absenţa FCSB-ului din play-off

“Sperăm să o ţinem tot aşa pentru că am făcut un meci foarte bun în seara aceasta. Ştiu că pe final nu am fost aşa bine organizaţi, dar lucrurile astea o să le reglăm la antrenament săptămâna aceasta şi sperăm cu Craiova să stăm mai bine în teren şi să fim mai organizaţi.

(n.r: Crezi că e suficient nivelul acesta de joc pentru o victorie cu Craiova?) Eu cred că putem mai mult. Cum am mai spus-o, trebuie să muncim mai mult la antrenamente săptămâna aceasta şi la meciul cu Craiova să fim din ce în ce mai puternici.

(n.r: Ai reuşit să te integrezi, să ajuţi mai mult echipa, să te ridici la nivelul aşteptărilor suporterilor?) Sunt fericit că am ajutat echipa. Am reuşit să dau o pasă de gol. Păcat că nu am reuşit să şi marchez, pentru că am avut 2-3 oportunităţi. Îmi doresc ca la următoarele meciuri să dau şi gol şi să fiu din ce în ce mai bine.

(n.r: Cât de aproape eşti de acel Olimpiu Moruţan care juca în străinătate constant şi era la echipa naţională?) Nu ştiu să-ţi dau un răspuns acum. Muncesc în fiecare zi, îmi doresc să progresez.

Ne dorim să câştigăm fiecare meci, dar trebuie să fim organizaţi foarte bine.

(n.r: Cum vezi bătălia la titlu?) Nu ştiu, o să vedem când o să înceapă play-off-ul. Ne dorim să câştigăm campionatul. Ăsta e visul meu şi sper să reuşim în acest sezon.

Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
(n.r: Mai uşor play-off-ul fără FCSB sezonul acesta?) Nu vreau să comentez”, a declarat Olimpiu Moruţan, pentru digisport.ro, după Unirea Slobozia – Rapid 1-2.

Unirea Slobozia – Rapid 1-2

Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 29-a din Liga 1.

În meciul de Slobozia oaspeţii au ratat primii, prin Petrila, în minutul 7, şi au marcat în minutul 24 primul gol al întâlnirii. Daniel Paraschiv a primit o pasă excelentă de la Moruţan şi a înscris cu o lovitură de cap. În partea secundă, gazdele au egalat la primul şut pe spaţiul porţii, prin Alexandru Albu, care a trimis cu capul în plasă, în minutul 57.

Giuleştenii au fost însă mai buni şi au preluat conducerea odată cu golul marcat de Alex Dobre, în minutul 67. Talisson a lovit bara, în minutul 74, şi Dobre a trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 86, iar Unirea Slobozia – Rapid s-a încheiat 1-2.

Elevii lui Gâlcă sunt pe locul al doilea în clasament, cu 55 de puncte: Unirea Slobozia e a 14-a, cu 24 de puncte.

