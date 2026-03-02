"Nu am fost bine organizaţi" Olimpiu Moruţan, răspuns tranşant când a fost întrebat de FCSB! - Antena Sport

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a insistat, la interviul de după meci, asupra faptului că Rapid nu a fost bine organizată pe finalul meciului cu Unirea Slobozia, câştigat de giuleşteni cu 2-1. Moruţan şi-a manifestat speranţa ca problemele de organizare să se rezolve înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova.
Întrebat despre absenţa FCSB-ului din play-off, Olimpiu Moruţan nu a dorit să spună nimic. Moruţan a evoluat în trecut pentru echipa patronată de Gigi Becali.
Răspunsul lui Olimpiu Moruţan atunci când a fost întrebat de absenţa FCSB-ului din play-off
“Sperăm să o ţinem tot aşa pentru că am făcut un meci foarte bun în seara aceasta. Ştiu că pe final nu am fost aşa bine organizaţi, dar lucrurile astea o să le reglăm la antrenament săptămâna aceasta şi sperăm cu Craiova să stăm mai bine în teren şi să fim mai organizaţi.
(n.r: Crezi că e suficient nivelul acesta de joc pentru o victorie cu Craiova?) Eu cred că putem mai mult. Cum am mai spus-o, trebuie să muncim mai mult la antrenamente săptămâna aceasta şi la meciul cu Craiova să fim din ce în ce mai puternici.
(n.r: Ai reuşit să te integrezi, să ajuţi mai mult echipa, să te ridici la nivelul aşteptărilor suporterilor?) Sunt fericit că am ajutat echipa. Am reuşit să dau o pasă de gol. Păcat că nu am reuşit să şi marchez, pentru că am avut 2-3 oportunităţi. Îmi doresc ca la următoarele meciuri să dau şi gol şi să fiu din ce în ce mai bine.
(n.r: Cât de aproape eşti de acel Olimpiu Moruţan care juca în străinătate constant şi era la echipa naţională?) Nu ştiu să-ţi dau un răspuns acum. Muncesc în fiecare zi, îmi doresc să progresez.
Ne dorim să câştigăm fiecare meci, dar trebuie să fim organizaţi foarte bine.
(n.r: Cum vezi bătălia la titlu?) Nu ştiu, o să vedem când o să înceapă play-off-ul. Ne dorim să câştigăm campionatul. Ăsta e visul meu şi sper să reuşim în acest sezon.
(n.r: Mai uşor play-off-ul fără FCSB sezonul acesta?) Nu vreau să comentez”, a declarat Olimpiu Moruţan, pentru digisport.ro, după Unirea Slobozia – Rapid 1-2.
Unirea Slobozia – Rapid 1-2
Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 29-a din Liga 1.
În meciul de Slobozia oaspeţii au ratat primii, prin Petrila, în minutul 7, şi au marcat în minutul 24 primul gol al întâlnirii. Daniel Paraschiv a primit o pasă excelentă de la Moruţan şi a înscris cu o lovitură de cap. În partea secundă, gazdele au egalat la primul şut pe spaţiul porţii, prin Alexandru Albu, care a trimis cu capul în plasă, în minutul 57.
Giuleştenii au fost însă mai buni şi au preluat conducerea odată cu golul marcat de Alex Dobre, în minutul 67. Talisson a lovit bara, în minutul 74, şi Dobre a trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 86, iar Unirea Slobozia – Rapid s-a încheiat 1-2.
Elevii lui Gâlcă sunt pe locul al doilea în clasament, cu 55 de puncte: Unirea Slobozia e a 14-a, cu 24 de puncte.
- Revenire importantă anunţată de Gâlcă înainte de Craiova: “Nu ştim dacă va fi 100%”
- “Rapid este o echipă mică!” Basarab Panduru i-a criticat şi la victorie
- Alex Dobre, cu gândul la titlu după victoria de la Slobozia: „Când tragem linie la sfârșit, sper să fim campioni”
- Fostul selecţioner al României îl face praf pe Coelho: “Pe mine nu m-a dat pe spate, echipa e opera lui Mirel Rădoi”
- Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea