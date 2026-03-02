Victor Angelescu i-a anunţat plecarea de la Rapid: "Nu ne mai bazăm pe el" - Antena Sport

Diogo Mendes a crescut la academia Benficăi Lisabona şi a evoluat şi la formaţia portugheză Maritimo. Cotat la 600.000 de euro atunci când a fost adus, în 2024, rapidiştii credeau că au dat lovitura cu el. Fotbalistul a stat mai mult accidentat, iar la Rapid a bifat doar două partide! Între timp, cota lui de piaţă a ajuns la 50.000 de euro!

Cum contractul îi expiră în iunie, Rapid a decis să nu se mai bazeze pe Diogo Mendes. Anunţul a fost făcut de Victor Angelescu.

“Nu știu să vă spun. Diogo Mendes… își închide, este ultimul lui an. I-a fost transmis de mult că nu ne mai bazăm pe el. A fost accidentat non-stop. N-avem ce să comentăm, că a venit și a jucat 30 de minute în total și nu ne-a ajutat cu nimic. Asta este, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Sper că am învățat-o cu toții după acest transfer și, pentru noi, de-aia nici nu îl luăm în calcul.

Nu pot să vă spun asta. Nu cred, pentru că a avut probleme medicale tot timpul, adică nu și-a revenit. Nu… nu știu să vă spun. Repet, nu poate să fie doar lipsă de motivație, pentru că știm și noi, ne spun și nouă doctorii. Vom vedea dacă Diogo Mendes va mai juca fotbal de acum încolo, nu știu, vom vedea, pentru că în ăștia doi ani de zile nu a putut”, a declarat Victor Angelescu, conform gsp.ro.