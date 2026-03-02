Ionuţ Radu vine să se bată cu Cristi Chivu. Juventus vrea să-l transfere pe român - Antena Sport

Ionuț Radu (28 de ani) traversează în prezent cel mai bun moment al carierei sale la clubul spaniol Celta Vigo, unde s-a transferat definitiv în vara anului 2025 de la Venezia. El a devenit şi titular la echipa naţionala a României şi e la un pas să dea o mare lovitură şi să se transfere la Juventus, club care îl monitorizează în ultima perioadă.

După o perioadă marcată de numeroase împrumuturi de la Inter Milano (către Bournemouth, Auxerre, Cremonese), Ionuţ Radu pare să-și fi găsit stabilitatea în Spania. Valoarea sa de piață este estimată la aproximativ 5 milioane de euro, iar prestațiile sale solide au atras deja atenția unor cluburi de top din Europa pentru perioada de transferuri din vara anului 2026. Fichajes.net anunţă că Juventus vrea să-l transfere pe român, iar un avantaj îl repezintă chiar faptul că Ionuţ Radu cunoaşte foarte bine fotbalul italian.

De-a lungul carierei din Italia, Radu a mai apărat pentru Genoa, Avellino, Venezia și Cremonese.