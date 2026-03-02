Bănel Nicoliţă, entuziasmat de venirea lui Adi Ilie la FCSB: "Poate să aducă jucători cu valoare mult mai bună" - Antena Sport

Închide meniul
Bănel Nicoliţă, entuziasmat de venirea lui Adi Ilie la FCSB: "Poate să aducă jucători cu valoare mult mai bună"

Home | Fotbal | Liga 1 | Bănel Nicoliţă, entuziasmat de venirea lui Adi Ilie la FCSB: “Poate să aducă jucători cu valoare mult mai bună”
Bănel Nicoliţă, entuziasmat de venirea lui Adi Ilie la FCSB: “Poate să aducă jucători cu valoare mult mai bună”

Bogdan Stănescu Publicat: 2 martie 2026, 23:07

Bănel Nicoliţă, entuziasmat de venirea lui Adi Ilie la FCSB: Poate să aducă jucători cu valoare mult mai bună

Bănel Nicoliţă, într-un interviu pentru AntenaSport

Bănel Nicoliţă (41 de ani) priveşte cu ochi buni posibila venire a lui Adrian Ilie (51 de ani) la FCSB. Patronul campioanei ultimelor două sezoane, Gigi Becali (67 de ani) a transmis că a discutat cu Adi Ilie, iar acesta e aşteptat să se alăture conducerii FCSB-ului.

Gigi Becali ar dori să îl aducă la FCSB şi pe finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), dar şansele ca fostul antrenor al Craiovei să semneze cu roş-albaştrii sunt mici. Becali l-ar fi dorit pe Mirel Rădoi ca manager sportiv.

Bănel Nicoliţă e convins că Adi Ilie va aduce un plus la FCSB

“A mai fost în perioada mea, să ştii că ne-a ajutat foarte mult şi m-aş bucura pentru el dacă ar veni, pentru că relaţiile lui prin Europa sunt foarte bune. Poate să aducă jucători cu valoare mult mai bună”, a declarat Bănel Nicoliţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Nicoliţă e sceptic în privinţa şanselor ca Mirel Rădoi să vină la FCSB. Fost coleg cu Rădoi în echipa lui Becali care ajungea în semifinalele Cupei UEFA, Bănel Nicoliţă nu crede că fostul tehnician al Craiovei va accepta oferta lui Becali.

“Îl ştiu foarte bine, e un om orgolios, aţi văzut că a plecat de la Craiova în momentul când echipa mergea foarte bine. Dacă nu-i place ceva, pleacă. Nu cred că se va întoarce la FCSB ca manager”, a declarat Bănel Nicoliţă pentru AntenaSport.

