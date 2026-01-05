Louis Munteanu a plecat din România pentru a semna cu noua echipă: "Am valoare, am demonstrat" - Antena Sport

Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj. Atacantul de 23 de ani s-a înţeles cu DC United, trupa din MLS urmând să le plătească clujenilor suma de şapte milioane de dolari.
Louis Munteanu a plecat din România spre Germania, acolo unde va efectua vizita medicală. Ulterior, atacantul se va deplasa în SUA pentru a semna cu DC United.
Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj
Louis Munteanu s-a declarat bucuros de faptul că a semnat cu DC United. Atacantul român a transmis că şi-a demonstrat valoarea pe teren la CFR Cluj.
Internaţionalul român a mai declarat că Neluţu Varga i-a promis faptul că-l va lăsa să plece în America, atunci când DC United a făcut oferta oficială.
“Mă bucur foarte mult. Mâine (n.r. 6 ianuarie) mă duc la vizita medicală, apoi o să semnez contractul. Mă bucur că s-a concretizat. O să fie bine și o să plec în America. Au fost multe discuții, unele false, undele adevărate. Am făcut alegerea bună și mă bucur. Am valoare, am demonstrat asta. Campionatul e unul pe stilul meu.
Am vorbit cu cei care au mai fost prin MLS. Merg încrezător. O să fie un meci greu, sper să facem un meci bun (n.r, cu Inter Miami).
Mi-a promis (n.r. Ioan Varga) că o să mă lase să merg în America. Le mulțumesc tuturor”, a declarat Louis Munteanu, la plecarea din România.
Louis Munteanu va pleca din Gruia la DC United în schimbul a 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), sumă care poate ajunge la 10 milioane de dolari (8,5 mil. euro) cu tot cu bonusuri de performanță, în funcție de realizările atacantului.
În plus, CFR Cluj a păstrat 35% din drepturile federative ale jucătorului, astfel că la un eventual viitor transfer de la DC United al lui Munteanu, ardelenii vor avea și ei bani de primit. În urma acestei afaceri, jucătorul din Gruia va deveni cel mai scump transfer din istoria formației din MLS.
