Louis Munteanu a plecat din România pentru a semna cu noua echipă: "Am valoare, am demonstrat" - Antena Sport

Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj. Atacantul de 23 de ani s-a înţeles cu DC United, trupa din MLS urmând să le plătească clujenilor suma de şapte milioane de dolari.

Louis Munteanu a plecat din România spre Germania, acolo unde va efectua vizita medicală. Ulterior, atacantul se va deplasa în SUA pentru a semna cu DC United.

Louis Munteanu s-a declarat bucuros de faptul că a semnat cu DC United. Atacantul român a transmis că şi-a demonstrat valoarea pe teren la CFR Cluj.

Internaţionalul român a mai declarat că Neluţu Varga i-a promis faptul că-l va lăsa să plece în America, atunci când DC United a făcut oferta oficială.

“Mă bucur foarte mult. Mâine (n.r. 6 ianuarie) mă duc la vizita medicală, apoi o să semnez contractul. Mă bucur că s-a concretizat. O să fie bine și o să plec în America. Au fost multe discuții, unele false, undele adevărate. Am făcut alegerea bună și mă bucur. Am valoare, am demonstrat asta. Campionatul e unul pe stilul meu.