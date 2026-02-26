Ianis Zicu i-a răspuns lui Gigi Becali: "Nu cred că noi oferim ajutor cuiva" - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Zicu i-a răspuns lui Gigi Becali: "Nu cred că noi oferim ajutor cuiva"

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 14:04

Ianis Zicu, în timpul unui meci la Farul/ Sport Pictures

Gigi Becali a criticat tactica lui Ianis Zicu, după ce Farul Constanţa a pierdut cu FC Argeș, scor 0-1. Tehnicianul spune că nu are de gând să se “certe” cu patronul FCSB.

“Nu cred că Gigi Becali a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le așteaptă. Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva și nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva.

Sunt convins că noi avem liniștea de a câștiga meciul pentru noi. Sunt păreri și asta este. Eu, oricum, sunt antrenor și am învățat, tot de la dânsul, că este bine să nu mă cert decât cu antrenorii”, a spus Ianis Zicu la conferința de presă.

Denis Alibec, replică genială pentru Gigi Becali

Şi Denis Alibec i-a răspuns cu umor lui Gigi Becali, fostul lui patron.

“Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a spus Alibec.

