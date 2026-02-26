O lună până la barajul crucial cu Turcia! Cum ar putea arăta primul 11 al României - Antena Sport

Închide meniul
O lună până la barajul crucial cu Turcia! Cum ar putea arăta primul 11 al României

Campionatul Mondial 2026

O lună până la barajul crucial cu Turcia! Cum ar putea arăta primul 11 al României

Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 13:45

O lună până la barajul crucial cu Turcia! Cum ar putea arăta primul 11 al României

Mircea Lucescu, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

Mai avem o lună până la barajul crucial al României cu Turcia, ce va avea loc pe stadionul lui Beşiktaş. Mircea Lucescu va fi pe banca tricolorilor şi va avea misiunea infernală de a ne califica la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

În funcţie de forma arătată în ultima perioadă, “Il Luce” şi-a creionat deja un prim 11, evident care poate suferi modificări în funcţie şi de anumite accidentări nedorite.

Cum poate arăta România în meciul cu Turcia

În poartă situaţia este una clară, Ionuţ Radu neavând rival în acest moment, fiind titular de bază la Celta Vigo, în La Liga. La fel putem vorbi şi de fundaşii laterali, Andrei Raţiu şi Nicuşor Bancu, chiar dacă Raul Opruţ poate reprezenta oricând o soluţie, fiind unul dintre cei mai în formă jucători din Liga 1. În centru, Radu Drăguşin şi Virgil Ghiţă vor fi titulari.

Linia mediană va fi compusă din Ianis Hagi, Marius Marin şi Vlad Dragomir, cei care au avut evoluţii apreciate în ultima perioadă, mijlocaşul lui Pafos marcând şi un supergol în Champions League. De asemenea, alţi mijlocaşi care pot pătrunde în primul 11 al lui Lucescu sunt Răzvan Marin şi Florin Tănase.

În atac, Daniel Bîrligea e punct fix şi va fi încadrat de Dennis Man şi Valentin Mihăilă, ultimul având 3 goluri în 2026, tocmai în Turcia, pentru Rizespor.

  • România (4-3-3): Radu – Raţiu, Drăguşin, Ghiţă (Burcă), Bancu – Hagi, M. Marin, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Selecţiile şi golurile marcate de jucătorii din primul 11 pentru naţionala României

  • Ionuţ Radu – 7 selecţii
  • Andrei Raţiu – 36 selecţii, 2 goluri
  • Radu Drăguşin – 27 selecţii, 1 gol
  • Virgil Ghiţă – 8 selecţii, 1 gol
  • Nicuşor Bancu – 50 selecţii, 2 goluri
  • Ianis Hagi – 51 selecţii, 8 goluri
  • Marius Marin – 36 selecţii, 0 goluri
  • Vlad Dragomir – 5 selecţii, 0 goluri
  • Dennis Man – 43 selecţii, 11 goluri
  • Daniel Bîrligea – 7 selecţii, 2 goluri
  • Valentin Mihăilă – 33 selecţii, 5 goluri
