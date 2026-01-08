Lupescu, amintiri despre Mutu, în ziua în care "Fenomenul" a împlinit 47 de ani: "L-am luat cu mine în cameră" - Antena Sport

Adrian Mutu a împlinit 47 de ani joi, 8 ianuarie. De ziua lui Adi Mutu, Ionuţ Lupescu (57 de ani) şi-a amintit de venirea “Fenomenului” la Dinamo.

Lupescu l-a luat cu el în cameră pe Adrian Mutu după sosirea acestuia la Dinamo. Mutu a impresionat în tricoul “câinilor”, marcând 22 de goluri în 33 de partide, în toate competiţiile, pentru Dinamo. În campionat a înscris 26 de goluri în 18 meciuri, reuşind, prin performanţele lui, să se transfere imediat la Inter. Contribuţia lui Mutu a fost importantă la realizarea eventului de către Dinamo în sezonul 1999-2000, chiar dacă “Fenomenul” a jucat doar în tur.

Ionuţ Lupescu, despre Adrian Mutu: “A venit la Dinamo şi a stat cu mine în cameră”

“A venit, cred că era un puşti de 18 ani şi a venit prima dată, eram într-un turneu între tur-retur în America. A stat cu mine în cameră, l-am luat cu mine în cameră. De atunci am văzut că are un tupeu aşa, în sensul pozitiv, că o să ajungă un fotbalist bun

(n.r: Ce i-a spus după ce Mutu a venit la Dinamo) Cu siguranţă i-am spus că Dinamo nu e FC Argeş, aici se bate la campionat. Cred că a înţeles pentru că, după aceea, chiar dacă a stat foarte puţin, şi-a adus şi el contribuţia la câştigarea campionatului. (n.r.: dacă Mutu va reveni în antrenorat) El ştie cel mai bine”, a declarat Ionuţ Lupescu în exclusivitate pentru AntenaSport.