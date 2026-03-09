Coco Gauff, abandon la Indian Wells! "E înfricoşător. Ca un foc de artificii în braţul meu" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Tenis | Coco Gauff, abandon la Indian Wells! "E înfricoşător. Ca un foc de artificii în braţul meu"

Coco Gauff, abandon la Indian Wells! “E înfricoşător. Ca un foc de artificii în braţul meu”

Dan Roșu Publicat: 9 martie 2026, 12:15

Coco Gauff, accidentată la Indian Wells - Getty Images

Coco Gauff a fost nevoită să se retragă din confruntarea din runda a treia cu Alexandra Eala de la Indian Wells, duminică, din cauza durerii persistente la braţul stâng, informează Reuters.

Gauff, în vârstă de 21 de ani, care s-a retras doar dintr-un singur meci anterior în cariera sa, a cerut o pauză medicală înainte de un ultim game şi şi-a cerut scuze faţă de Eala pentru că a trebuit să se retragă în timp ce era condusă cu 6-2, 2-0. „Îmi pare rău. Ai jucat excelent”, i-a spus Gauff lui Eala în timp ce se îmbrăţişau la fileu.

A fost un abandon greu pentru Gauff, numărul 4 mondial, care a învins-o pe Eala cu 6-0, 6-2 în sferturile de finală de la Dubai, acum trei săptămâni, şi era printre favoritele la câştigarea titlului în deşertul californian. Singura altă retragere a lui Gauff a avut loc în 2022, la Cincinnati.

„Am simţit ca şi cum ar fi explodat un foc de artificii în interiorul braţului meu, iar apoi am simţit că tot braţul meu ar fi luat foc. Mâine vom afla ce este, dar pe baza senzaţiei, mi s-a spus că probabil este ceva legat de nervi. N-am mai simţit niciodată aşa ceva”, a spus ea, adăugând că experienţa a fost «înfricoşătoare».

Ea a spus că va face un RMN luni pentru a evalua situaţia.

„Vestea bună este că nu cred că va fi o situaţie pe termen lung, aşa că ar trebui să fiu bine pentru Miami”, a spus ea, referindu-se la partea secundă a Sunshine Double, care are loc imediat după Indian Wells.

„Trebuie doar să ne dăm seama exact ce este şi, cred, cum să prevenim acest lucru în viitor.”

Retragerea o trimite pe Eala, în vârstă de 20 de ani, care a devenit o celebritate în Filipine cu victorii asupra unora dintre cele mai mari nume ale sportului, în optimile de finală, unde o va înfrunta pe cehoaica Linda Noskova.

Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigurăHarta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
„Este o decizie dificilă să te retragi dintr-un meci, ştiu”, a spus Eala.

„Nimănui nu-i place să câştige aşa şi nimănui nu-i place să piardă aşa. Cu toate acestea, sunt foarte mulţumită de cum am jucat, foarte mulţumită de performanţa mea şi sper să pot profita la maximum de acest lucru”, a precizat Eala.

