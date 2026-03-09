Coco Gauff, abandon la Indian Wells! "E înfricoşător. Ca un foc de artificii în braţul meu" - Antena Sport

Coco Gauff a fost nevoită să se retragă din confruntarea din runda a treia cu Alexandra Eala de la Indian Wells, duminică, din cauza durerii persistente la braţul stâng, informează Reuters.

Gauff, în vârstă de 21 de ani, care s-a retras doar dintr-un singur meci anterior în cariera sa, a cerut o pauză medicală înainte de un ultim game şi şi-a cerut scuze faţă de Eala pentru că a trebuit să se retragă în timp ce era condusă cu 6-2, 2-0. „Îmi pare rău. Ai jucat excelent”, i-a spus Gauff lui Eala în timp ce se îmbrăţişau la fileu.

A fost un abandon greu pentru Gauff, numărul 4 mondial, care a învins-o pe Eala cu 6-0, 6-2 în sferturile de finală de la Dubai, acum trei săptămâni, şi era printre favoritele la câştigarea titlului în deşertul californian. Singura altă retragere a lui Gauff a avut loc în 2022, la Cincinnati.

Coco Gauff, abandon la Indian Wells

„Am simţit ca şi cum ar fi explodat un foc de artificii în interiorul braţului meu, iar apoi am simţit că tot braţul meu ar fi luat foc. Mâine vom afla ce este, dar pe baza senzaţiei, mi s-a spus că probabil este ceva legat de nervi. N-am mai simţit niciodată aşa ceva”, a spus ea, adăugând că experienţa a fost «înfricoşătoare».

Ea a spus că va face un RMN luni pentru a evalua situaţia.