Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă. Cu cine a semnat după despărțirea de FCSB - Antena Sport

Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă. Cu cine a semnat după despărțirea de FCSB

Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă. Cu cine a semnat după despărțirea de FCSB

Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă. Cu cine a semnat după despărțirea de FCSB

Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 12:14

Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă. Cu cine a semnat după despărțirea de FCSB

Malcom Edjouma, prezentat oficial la noua echipă, Qingdao Hainiu/ Twitter

Malcom Edjouma a fost prezentat oficial la noua echipă. Mijlocașul francez, care s-a despărțit de FCSB în această iarnă, a semnat cu Qingdao Hainiu, formație din prima ligă din China. 

 Noua echipă a lui Malcom Edjouma a evitat la limită retrogradarea în sezonul trecut. În actuala stagiune, Qingdao Hainiu ocupă locul 14, în prima ligă din China evoluând 16 echipe. 

 Malcom Edjouma, prezentat la Qingdao Hainiu  

 După ce inițial se zvonise că Malcom Edjouma este aproape să bată palma cu cei de la Raja Casablanca, mijlocașul nu a mai ajuns în Africa, în cele din urmă, ci în Asia.  

 Campionatul din China este întrerupt, iar Malcom Edjouma va putea debuta la noua echipă în martie. Până atunci, mijlocașul se va antrena sub comanda noului antrenor, pentru a se pune la punct în ceea ce privește pregătirea fizică. 

 „Clubul Qingdao Hainiu din Chinese Super League a anunțat transferul lui Malcom Edjouma. Mijlocașul defensiv marocan, în vârstă de 29 de ani, a mai evoluat la Châteauroux, Belfort, Lorient, Viitorul Constanța și FC Botoșani, înainte de a ajunge la FCSB în 2022. 

 De la transferul la FCSB, Edjouma a marcat 18 goluri și a oferit 8 pase decisive în 123 de meciuri oficiale”, au notat chinezii despre transferul lui Malcom Edjouma. 

 Malcom Edjouma și-a încheiat contractul cu FCSB în această iarnă. Gigi Becali era dispus să i-l prelungească până în vară, după victoria cu Feyenoord din Europa League, scor 4-3, însă mijlocașul nu a oferit un răspuns în timp util, astfel că s-a despărțit de campioană. 

