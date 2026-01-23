Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă. Cu cine a semnat după despărțirea de FCSB - Antena Sport

Malcom Edjouma a fost prezentat oficial la noua echipă. Mijlocașul francez, care s-a despărțit de FCSB în această iarnă, a semnat cu Qingdao Hainiu, formație din prima ligă din China.
Noua echipă a lui Malcom Edjouma a evitat la limită retrogradarea în sezonul trecut. În actuala stagiune, Qingdao Hainiu ocupă locul 14, în prima ligă din China evoluând 16 echipe.
Malcom Edjouma, prezentat la Qingdao Hainiu
După ce inițial se zvonise că Malcom Edjouma este aproape să bată palma cu cei de la Raja Casablanca, mijlocașul nu a mai ajuns în Africa, în cele din urmă, ci în Asia.
Campionatul din China este întrerupt, iar Malcom Edjouma va putea debuta la noua echipă în martie. Până atunci, mijlocașul se va antrena sub comanda noului antrenor, pentru a se pune la punct în ceea ce privește pregătirea fizică.
„Clubul Qingdao Hainiu din Chinese Super League a anunțat transferul lui Malcom Edjouma. Mijlocașul defensiv marocan, în vârstă de 29 de ani, a mai evoluat la Châteauroux, Belfort, Lorient, Viitorul Constanța și FC Botoșani, înainte de a ajunge la FCSB în 2022.
De la transferul la FCSB, Edjouma a marcat 18 goluri și a oferit 8 pase decisive în 123 de meciuri oficiale”, au notat chinezii despre transferul lui Malcom Edjouma.
OFFICIAL✍️
Chinese Super League club Qingdao Hainiu announced the signing of Malcom Edjouma. The 29 yo🇲🇦DM played for Châteauroux, Belfort, Lorient, Viitorul & Botoșani before he joined FCSB in 2022. He scored 18 goals & 8 assists in 123 apps for FCSB since then.#CSL #CSL2026 https://t.co/3PY2OehMIS pic.twitter.com/AQGIJV1pKM
— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 23, 2026
Malcom Edjouma și-a încheiat contractul cu FCSB în această iarnă. Gigi Becali era dispus să i-l prelungească până în vară, după victoria cu Feyenoord din Europa League, scor 4-3, însă mijlocașul nu a oferit un răspuns în timp util, astfel că s-a despărțit de campioană.
- Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu. Când poate debuta la Rapid: „Atunci va putea juca”
- Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Al treilea transfer al iernii realizat de „câini”
- Gigi Becali a făcut anunţul despre viitorul lui Elias Charalambous, după rezultatul ruşinos de la Zagreb
- S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime
- Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj