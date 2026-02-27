Nota primită de Ionuţ Radu pentru evoluţia din meciul cu PAOK Salonic - Antena Sport

Formaţia Celta Vigo, la care joacă Ionuţ Radu, a eliminat, joi seară, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, în play-off-ul Ligii Europa. Echipa lui Radu s-a impus cu 1-0 în returul play-off-ului şi s-a calificat în optimi. A marcat Swedberg, în minutul 63.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Radu a fost integralist şi a avut o evoluţie bună. În tur, a fost 2-1 pentru Celta Vigo.

Grecii nu a reuşit să-i dea mari bătăi de cap lui Radu, care nu au avut niciun șut pe spațiul porții pe parcursul celor 90 de minute. Portarul român a atins de 25 de ori balonul pe care l-a recuperat de 6 ori. A dat 19 din 21 de pase precise, iar pentru evoluţia lui a primit nota 6.8, potrivit SofaScore.

Vineri va avea loc tragerea la soriţi pentru optimile Ligii Europa, iar pentru Celta adversarul este cu suguranţă unul dificil, doarece va întâlni Lyon sau Aston Villa.