Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Ionuţ Radu pentru evoluţia din meciul cu PAOK Salonic - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Nota primită de Ionuţ Radu pentru evoluţia din meciul cu PAOK Salonic

Nota primită de Ionuţ Radu pentru evoluţia din meciul cu PAOK Salonic

Radu Constantin Publicat: 27 februarie 2026, 8:20

Comentarii
Nota primită de Ionuţ Radu pentru evoluţia din meciul cu PAOK Salonic

Ionuț Radu, în timpul unui meci / Profimedia

Formaţia Celta Vigo, la care joacă Ionuţ Radu, a eliminat, joi seară, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, în play-off-ul Ligii Europa. Echipa lui Radu s-a impus cu 1-0 în returul play-off-ului şi s-a calificat în optimi. A marcat Swedberg, în minutul 63.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Radu a fost integralist şi a avut o evoluţie bună. În tur, a fost 2-1 pentru Celta Vigo.

Grecii nu a reuşit să-i dea mari bătăi de cap lui Radu, care nu au avut niciun șut pe spațiul porții pe parcursul celor 90 de minute. Portarul român a atins de 25 de ori balonul pe care l-a recuperat de 6 ori. A dat 19 din 21 de pase precise, iar pentru evoluţia lui a primit nota 6.8, potrivit SofaScore.

Vineri va avea loc tragerea la soriţi pentru optimile Ligii Europa, iar pentru Celta adversarul este cu suguranţă unul dificil, doarece va întâlni Lyon sau Aston Villa.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Observator
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Scenografia serii în Europa League. A apărut Iisus Hristos
Fanatik.ro
Scenografia serii în Europa League. A apărut Iisus Hristos
0:33
Celta Vigo – PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat de echipa lui Ionuț Radu din Europa League. Toate rezultatele serii
23:58 26 feb.
Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Denis Alibec, după ce fostul lui jucător l-a ironizat!
23:21 26 feb.
Ferencvaros – Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană
22:41 26 feb.
Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar
22:38 26 feb.
Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă
22:21 26 feb.
Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar 6 Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc