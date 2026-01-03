Israeliano-românul Eissat a plecat în cantonament, cu Dinamo. Ce anunţ a făcut clubul despre transferul lui - Antena Sport

Închide meniul
Israeliano-românul Eissat a plecat în cantonament, cu Dinamo. Ce anunţ a făcut clubul despre transferul lui

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 10:46

În lotul deplasat de Dinamo în Turcia apare şi un nume surpriză. Cel al lui Leam Eissat, care este fratele mai mic al internaționalului român, Lisav Eissat.

Leam are 18 ani, evoluează pe postul de extremă la Maccabi Haifa U19 și va fi testat în următoarea perioadă de Kopic. Andrei Nicolescu anunţa încă din noiembrie că sunt şanse să fie adus la Dinamo: „Foarte interesant, e winger. Deocamdată e încă mic. Vedem”. Cubul a postat şi un mesaj oficial legat de situaţia fotbalistului.

”Dinamo, în Antalya.

În această dimineață, băieții noștri au decolat de pe Aeroportul Otopeni cu destinația Antalya, acolo unde vor efectua cantonamentul din această pauză de iarnă.

Echipa va ajunge la cazare în jurul orei prânzului și va începe pregătirea chiar de astăzi. Stagiul de pregătire se va desfășura până luni, 12.01, când echipa se va întoarce acasă și va începe pregătirea pentru primul meci oficial din acest an, disputat pe teren propriu împotriva celor de la Universitatea Cluj.

*Eissat Leam este un tânăr jucător de perspectivă, care evoluează pe postul de extremă, urmând să fie evaluat de staff-ul clubului nostru în acest stagiu de pregătire”, a postat Dinamo București.

Citește și:
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Observator
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Zeljko Kopic, anunţ despre transferuri la plecarea în Antalya! Ce a spus despre varianta Vătăjelu la Dinamo
“Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon” Mihai Stoica, anunţ despre viitorul lui Denis Alibec!
FotoPrimele imagini cu ultimul transfer de la Dinamo. “Câinii” au plecat în cantonamentul din Antalya
Marius Șumudică a plecat în Arabia Saudită. Cu ce echipă a bătut palma. Românul, faţă în faţă cu Cristiano Ronaldo
EXCLUSIVDenis Alibec, sfătuit de un fost internaţional român să plece de la campioană: “S-a pripit când a ales FCSB”
Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid
