Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neymar, "dublă" spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Neymar, “dublă” spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian
VIDEO

Neymar, “dublă” spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian

Andrei Nicolae Publicat: 27 februarie 2026, 8:57

Comentarii
Neymar, dublă spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian

Neymar, în timpul unui meci al lui Santos / Profimedia

Neymar a fost decisiv pentru Santos în primul meci disputat de starul brazilian în campionat după accidentarea la genunchi care l-a ținut departe de teren ceva timp. Jucătorul de 34 de ani a reușit o “dublă”, iar după unul dintre goluri a început să danseze la colțul terenului pe modelul “Vinicius”, spunând după meci că i-a dedicat celebrarea respectivă fotbalistului de la Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neymar a avut nevoie de doar trei meciuri oficiale să revină cu gol la Santos după ce a stat din nou departe de teren din cauza unei accidentări. După două meciuri disputate în Campeonato Paulista în care a reușit doar o pasă decisivă, fotbalistul lui Santos a adus victoria echipei sale în duelul din campionat cu Vasco da Gama, încheiat 2-1.

Neymar și primele sale goluri din 2026

Prima reușită a sud-americanului a venit în minutul 25, la capătul unei faze pe care el a creat-o de la mijlocul terenului. După gol, Neymar s-a dus la fanionul de la colțul terenului și a început să danseze în stilul în care a făcut-o Vinicius după ambele goluri marcate cu Benfica în UCL, atât în tur, cât și în retur.

Reușita din prima manșă a fost cea în urma căreia a fost declanșat scandalul “monstru” în care a fost implicat și Gianluca Prestianni, jucătorul Benficăi fiind acuzat de Vini că l-a numit “maimuță”. Neymar a spus după meci că celebrarea respectivă a fost făcută pentru conaționalul său.

Reclamă
Reclamă

Dansul a fost pentru Vinicius. Când a marcat primul gol acolo în Portugalia și s-a confruntat cu insulte și rasism i-am spus: «Când marchezi un gol, celebrează în același mod, pentru că dacă eu voi marca, voi face același lucru»“.

După ce Vasco da Gama a marcat golul de 1-1 pe final de primă repriză, Neymar s-a văzut nevoit să iasă din nou la rampă și a făcut-o cu un gol marcat printr-o “scăriță” de efect, asigurând astfel victoria echipei sale în minutul 61.

Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe anAlimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an
Reclamă

Neymar și-a început astfel “campania” pentru a fi convocat de Carlo Ancelotti la naționala Braziliei în vederea participării la Cupa Mondială din vară, turneu final care se vede în Univerul Antena.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
Observator
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”
Fanatik.ro
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”
11:26
VIDEOLionel Messi, dărâmat pe teren din cauza unui fan. Un bodyguard l-a pus la pământ și pe argentinian
11:24
Laurenţiu Reghecampf face scandal în Rwanda: “Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?”
11:12
Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el”
10:59
Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: “Misiune grea”
10:48
O zi în inima Euroligii de baschet
10:35
Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar 6 Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc