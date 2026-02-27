Neymar, "dublă" spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian - Antena Sport

Neymar a fost decisiv pentru Santos în primul meci disputat de starul brazilian în campionat după accidentarea la genunchi care l-a ținut departe de teren ceva timp. Jucătorul de 34 de ani a reușit o “dublă”, iar după unul dintre goluri a început să danseze la colțul terenului pe modelul “Vinicius”, spunând după meci că i-a dedicat celebrarea respectivă fotbalistului de la Real Madrid.
Neymar a avut nevoie de doar trei meciuri oficiale să revină cu gol la Santos după ce a stat din nou departe de teren din cauza unei accidentări. După două meciuri disputate în Campeonato Paulista în care a reușit doar o pasă decisivă, fotbalistul lui Santos a adus victoria echipei sale în duelul din campionat cu Vasco da Gama, încheiat 2-1.
Neymar și primele sale goluri din 2026
Prima reușită a sud-americanului a venit în minutul 25, la capătul unei faze pe care el a creat-o de la mijlocul terenului. După gol, Neymar s-a dus la fanionul de la colțul terenului și a început să danseze în stilul în care a făcut-o Vinicius după ambele goluri marcate cu Benfica în UCL, atât în tur, cât și în retur.
Reușita din prima manșă a fost cea în urma căreia a fost declanșat scandalul “monstru” în care a fost implicat și Gianluca Prestianni, jucătorul Benficăi fiind acuzat de Vini că l-a numit “maimuță”. Neymar a spus după meci că celebrarea respectivă a fost făcută pentru conaționalul său.
Neymar does Vini’s dance after his goal 🤫🇧🇷pic.twitter.com/u47Djt2sfX
— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 26, 2026
“Dansul a fost pentru Vinicius. Când a marcat primul gol acolo în Portugalia și s-a confruntat cu insulte și rasism i-am spus: «Când marchezi un gol, celebrează în același mod, pentru că dacă eu voi marca, voi face același lucru»“.
După ce Vasco da Gama a marcat golul de 1-1 pe final de primă repriză, Neymar s-a văzut nevoit să iasă din nou la rampă și a făcut-o cu un gol marcat printr-o “scăriță” de efect, asigurând astfel victoria echipei sale în minutul 61.
PFFF, EL DOBLETE DE NEYMAR EN EL BRASILEIRÃO, PINCHÁNDOSELA AL ARQUERO DE VASCO. 🇧🇷🚬
pic.twitter.com/73bw610NTu https://t.co/lOoYUYHYbd
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 26, 2026
Neymar și-a început astfel “campania” pentru a fi convocat de Carlo Ancelotti la naționala Braziliei în vederea participării la Cupa Mondială din vară, turneu final care se vede în Univerul Antena.
