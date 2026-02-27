Neymar, "dublă" spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian - Antena Sport

Neymar a fost decisiv pentru Santos în primul meci disputat de starul brazilian în campionat după accidentarea la genunchi care l-a ținut departe de teren ceva timp. Jucătorul de 34 de ani a reușit o “dublă”, iar după unul dintre goluri a început să danseze la colțul terenului pe modelul “Vinicius”, spunând după meci că i-a dedicat celebrarea respectivă fotbalistului de la Real Madrid.

Neymar a avut nevoie de doar trei meciuri oficiale să revină cu gol la Santos după ce a stat din nou departe de teren din cauza unei accidentări. După două meciuri disputate în Campeonato Paulista în care a reușit doar o pasă decisivă, fotbalistul lui Santos a adus victoria echipei sale în duelul din campionat cu Vasco da Gama, încheiat 2-1.

Neymar și primele sale goluri din 2026

Prima reușită a sud-americanului a venit în minutul 25, la capătul unei faze pe care el a creat-o de la mijlocul terenului. După gol, Neymar s-a dus la fanionul de la colțul terenului și a început să danseze în stilul în care a făcut-o Vinicius după ambele goluri marcate cu Benfica în UCL, atât în tur, cât și în retur.

Reușita din prima manșă a fost cea în urma căreia a fost declanșat scandalul “monstru” în care a fost implicat și Gianluca Prestianni, jucătorul Benficăi fiind acuzat de Vini că l-a numit “maimuță”. Neymar a spus după meci că celebrarea respectivă a fost făcută pentru conaționalul său.

Neymar does Vini’s dance after his goal 🤫🇧🇷pic.twitter.com/u47Djt2sfX

