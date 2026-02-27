De ce Cristi Chivu are uşa închisă la naţionala României. Mircea Lucescu l-ar fi vrut, dar a fost refuzat: "Ăsta nu!" - Antena Sport

Închide meniul
De ce Cristi Chivu are uşa închisă la naţionala României. Mircea Lucescu l-ar fi vrut, dar a fost refuzat: “Ăsta nu!”

Radu Constantin Publicat: 27 februarie 2026, 8:41

Cristi Chivu este antrenorul momentului în Italia, are şanse mari să devină campion, iar performanţele lui vin într-un moment în care naţionala României are nevoie de un selecţioner în contextul în care Mircea Lucescu se va retrage după barajul cu Turcia.

Dacă Gică Hagi este favorit să preia naţionala României, numele lui Cristi Chivu este eliminat din start la FRF. Cum s-a ajuns aici? Cristi Chivu a fost un susţinător declarat al lui Ionuţ Lupescu, cel care a candidat contra lui Răzvan Burleanu, dar în final a pierdut alegerile pentru şefia FRF. Potrivit lui Florin Prunea, fost component al Generaţiei de Aur, numele lui Cristi Chivu nu este unul pe placul lui Burleanu, care nu ar fi uitat acel moment.

„Cum să vină (n.r. Chivu) când a vrut să-l aducă Lucescu? Nu ți-a confirmat Lucescu? Ai uitat? Când a zis: «Am vrut să-l aduc pe Chivu cu mine și mi-a zis Burleanu oricine, numai ăsta nu!». Ai uitat. N-ați văzut? Nu l-a vrut pe Chivu pentru că a fost în echipa lui Lupescu la alegeri. Cristi Chivu a bătut toată țara cu Lupescu atunci”, a spus Florin Prunea, conform iamsport.

Mai mult, Cristi Chivu a făcut câteva declaraţii dure la adresa lui Burleanu, despre care a considerat că “ține cu tot dinadinsul să rămână pe un scaun”.

“Din păcate sunt oameni care odată ce au ajuns la putere țin cu tot dinadinsul să rămână pe un scaun, deși probabil sunt depășiți de acest fenomen. Se recurge la fel de fel de acuze, se scot în fața lucruri care nu au legătură reală cu ceea ce reprezintă sportul, fotbalul românesc”, a considerat Chivu.

