Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: "E extraordinar" - Antena Sport

Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: "E extraordinar"

Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: "E extraordinar"

Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: “E extraordinar”

Publicat: 12 septembrie 2025, 9:27

Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: E extraordinar

Ştefan Baiaram, în timpul unui meci - Profimedia Images

Marcel Răducanu a transmis un mesaj clar despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene. Fostul internaţional are mare încredere în faptul că FCSB şi Universitatea Craiova pot face o figură frumoasă în Europa League, respectiv Conference League.

Răducanu a declarat că FCSB poate câştiga partidele pe care le va disputa pe teren propriu, în ciuda adversarelor dificile pe care le va întâlni. Campioana va da piept cu Young Boys, Bologan, Feyenoord şi Fenerbahce la Bucureşti, şi cu Go Ahead Eagles, Basel, Dinamo Zagreb şi Steaua Roşie Belgrad în deplasare.

Marcel Răducanu, mesaj clar despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene

“Pentru FCSB e extraordinar că s-a calificat, nu mai contează că vor fi meciuri grele. Acuma trebuie să arate dacă au valoare, nu în campionatul nostru. Vor fi 8 meciuri tari, e wow asta! Măcar meciurile de acasă să le câștige cât de cât și să mai ciugulească și câte un punct pe afară. FCSB trebuie să arate pe drept și să demonstreze încă o dată că merită să fie acolo”, a declarat Marcel Răducanu, conform fanatik.ro.

Totodată, Marcel Răducanu a avut cuvinte de laudă şi la adresa celor de la Universitatea Craiova, care se vor duela cu Rakow, Noah, Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga şi AEK Atena în grupa principală de Conference League. El a subliniat că Ştefan Baiaram este cel mai în formă jucător al lui Mirel Rădoi.

“Craiova văd că joacă bine în campionat deocamdată, îmi place. N-au pierdut niciun meci. Rădoi face treabă foarte bună acolo, chiar dacă le-a plecat cel mai important și mai valoros jucător: Alexandru Mitriță.

Am văzut că Baiaram ăsta e fotbalist bun. E important să mai avem și noi câte un jucător care poate să facă diferența. În meciurile cu echipele valoroase, o execuție poate decide rezultatul. Și Craiova are meciuri tari, e un program greu. Nu cred că pot să scoată ceva cu Mainz, au echipă bună, jucători tineri de perspectivă”, a mai spus Marcel Răducanu.

