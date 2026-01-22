Marius Șumudică a numit marea problemă cu care se confruntă Daniel Bîrligea la FCSB: „Suferă foarte mult” - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică a numit marea problemă cu care se confruntă Daniel Bîrligea la FCSB: „Suferă foarte mult"

Marius Șumudică a numit marea problemă cu care se confruntă Daniel Bîrligea la FCSB: „Suferă foarte mult"

Marius Șumudică a numit marea problemă cu care se confruntă Daniel Bîrligea la FCSB: „Suferă foarte mult”

Viviana Moraru Publicat: 22 ianuarie 2026, 17:01

Marius Șumudică a numit marea problemă cu care se confruntă Daniel Bîrligea la FCSB: Suferă foarte mult”

Daniel Bîrligea / SPORT PICTURES

Marius Șumudică l-a analizat pe Daniel Bîrligea (25 de ani) și a numit principala problemă cu care se confruntă atacantul la FCSB. Antrenorul este de părere că vârful campioanei este afectat de presiunea care este pusă asupra lui. 

De asemenea, „Șumi” a declarat că Bîrligea nu se exteriorizează și toată energia negativă acumulată în timpul meciurilor îi afectează jocul. Atacantul nu a reușit să mai marcheze un gol la FCSB de pe 26 octombrie 2025, atunci când puncta într-un meci de campionat cu UTA, câștigat de roș-albaștri cu scorul de 4-0. 

  • Dinamo Zagreb – FCSB (azi, 22:00), meciul din etapa a șaptea a grupei de Europa League, va fi în format live text, pe as.ro.

Marius Șumudică a numit marea problemă cu care se confruntă Daniel Bîrligea la FCSB 

Marius Șumudică a mai declarat că Daniel Bîrligea este conștient și de faptul că va fi jucător de bază la națională, pentru barajul cu Turcia din martie. Fostul antrenor de la Rapid consideră că presiunea pusă asupra atacantului nu este una benefică pentru el. 

„Un jucător care are personalitate. Este un jucător care are un caracter puternic, luptător, dar un jucător care nu se exteriorizează decât în anumite momente, adică un jucător care suferă foarte mult și cred că ține foarte mult în el ceea ce îi face rău la un moment dat. Adică toate frustrările, în sensul că nu marchează, în sensul că este schimbat după nu știu cât timp. 

Adică lucrurile astea îl afectează și cred că pierde din energia pozitivă. A mai fost un meci înainte când era foarte nemulțumit, cred că la Hermannstadt, dacă nu mă înșel. E supărat, e presiune. Știe că în echipa națională, în momentul de față, practic, pentru jocul cu Turcia, cred că el este singura soluție viabilă în momentul de față pentru postul de atacat. Nu avem alta. 

Și atunci crește presiunea. Dar, din păcate, presiunea, în loc să fie la standarde pozitive, așa, să te ducă spre unele fructificări și unele realizări pozitive, la el, în momentul de față, de fapt, n-a mai marcat de foarte mult timp, nu-și aduce aportul. Cred că-l afectează și poziția din clasament”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro. 

Daniel Bîrligea, cotat la suma de 4,5 milioane de euro, a marcat șapte goluri în cele 25 de meciuri bifate la FCSB, în acest sezon, în toate competițiile. 

Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali
