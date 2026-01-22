Dinamo Zagreb - FCSB LIVE TEXT (22:00). Campioana României, duel crucial pentru "primăvara" Europa League - Antena Sport

FCSB o întâlnește în această seară în cea de-a șaptea etapă de Europa League pe Dinamo Zagreb într-un duel care va avea loc pe Stadionul Maksimir, în Croația. Pentru formația lui Elias Charalambous, meciul acesta reprezintă una dintre cele două “finale” pe care le mai au de disputat roș-albaștrii în vederea calificării în fazele eliminatorii ale competiției.
Duelul dintre Dinamo Zagreb și FCSB va avea loc de la ora 22:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Dinamo Zagreb – FCSB LIVE TEXT (22:00)
Echipa de start a FCSB-ului anunţată de Gigi Becali:
- FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
Antrenor: Elias Charalambous
Dinamo Zagreb vine la meciul cu FCSB în condițiile în care nu a apucat până acum să joace vreun duel oficial în 2026, în timp ce campioana României a pierdut contra celor de la FC Argeș săptămâna trecută, scor 0-1.
Înainte de meci, formația din Croația se află pe locul 25 în Europa League, chiar sub linia echipelor care se califică în fazele eliminatorii. De cealaltă parte, FCSB e pe locul 27, cele două fiind separate de un singur punct.
Recent, specialiștii de la Football Meets Data au făcut calculele legate de posibilitatea ca FCSB să ajungă în Top 24 după ultimele două meciuri, iar un lucru e cert, o înfrângere este de evitat în partidele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce. Pentru formația lui Charalambous, dacă obține fie patru, fie șase puncte din ultimele două dueluri, atunci are șanse mari să se califice la barajul pentru optimile de finală.
În precedenta etapă de Europa League, Dinamo Zagreb a pierdut cu 3-1 contra lui Betis, în timp ce FCSB a obținut acea victorie formidabilă cu Feyenoord, scor 4-3, care în prezent îi dă speranțe că poate ajunge în “primăvara” Europa League.
Echipele probabile la Dinamo Zagreb – FCSB
Dinamo Zagreb (4-3-3): Filipovic – Galesic, Dominguez, McKenna, Goda – Stojkovic, Misic, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha
Rezerve: Rajic, Nevistic – Mikic, Ljubicic, Soldo, Topic, Varela, Kulenovic, Vidovic, Mudrazija, Theophile-Catherine
Antrenor: Mario Kovacevic
FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Zima, Udrea – Ngezana, Toma, Alhassan, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec
Antrenor: Elias Charalambous
- De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în play-off-ul Europa League? Calculele dinaintea meciului cu Dinamo Zagreb
- Risto Radunovic știe de ce are nevoie FCSB pentru a învinge la Zagreb: „Trebuie să fim pozitivi”
- Antrenorul lui Dinamo Zagreb, concentrat înaintea meciului cu FCSB: „Decisiv. Ne-am pregătit să câștigăm”
- Zeljko Kopic, fanul lui Dinamo Zagreb în meciul cu FCSB: “Nu am nimic împotriva lor, dar aşa e normal”
- Britanicii au prezis scorul final la Dinamo Zagreb – FCSB: “Ei sunt consideraţi uşor favoriţi”