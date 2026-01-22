Dinamo Zagreb - FCSB LIVE TEXT (22:00). Campioana României, duel crucial pentru "primăvara" Europa League - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, după un gol marcat / Sport Pictures

FCSB o întâlnește în această seară în cea de-a șaptea etapă de Europa League pe Dinamo Zagreb într-un duel care va avea loc pe Stadionul Maksimir, în Croația. Pentru formația lui Elias Charalambous, meciul acesta reprezintă una dintre cele două “finale” pe care le mai au de disputat roș-albaștrii în vederea calificării în fazele eliminatorii ale competiției.

Duelul dintre Dinamo Zagreb și FCSB va avea loc de la ora 22:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Dinamo Zagreb – FCSB LIVE TEXT (22:00)

Echipa de start a FCSB-ului anunţată de Gigi Becali:

FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Antrenor: Elias Charalambous

Dinamo Zagreb vine la meciul cu FCSB în condițiile în care nu a apucat până acum să joace vreun duel oficial în 2026, în timp ce campioana României a pierdut contra celor de la FC Argeș săptămâna trecută, scor 0-1.

Înainte de meci, formația din Croația se află pe locul 25 în Europa League, chiar sub linia echipelor care se califică în fazele eliminatorii. De cealaltă parte, FCSB e pe locul 27, cele două fiind separate de un singur punct.