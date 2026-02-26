Meciuri aranjate la pariuri şi în Liga 2 din România. Sorin Cîrţu: "Se vorbește" - Antena Sport

O ştire, potrivit căreia mai mulţi oameni de fotbal din Liga 3 din România au fost reţinuţi în urma unor meciuri aranjate, a şocat pe toată lumea.

Sorin Cîrţu crede că nu nu există meciuri aranjate la nivelul Ligi 1, însă este convins în ligile inferioare există partide aranjate pentru pariuri. Mai mult, fostul component al Craiovei Maxima ar fi auzit de existenţa unor meciuri aranjate în Liga 2 din România.

„La prima ligă nu cred că se truchează meciuri, dar cred că se întâmplă și prin Liga 2. Nu sunt condiții, frate, nu au bani! Eu cred, nu știu, să mă ierte Dumnezeu…

Nu pot să spun despre X sau Y, dar în general se vorbește și despre Liga 2. Ce patroni sunt acolo ca să susțină sportul?”, a declarat Sorin Cârțu, la Prima Sport.

21 de persoane, vizate în dosarul blaturilor din fotbalul românesc

Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Suspecţii ar fi obţinut astfel aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri.