Kylian Mbappe ar putea fi operat la genunchi - Antena Sport

Kylian Mbappe ar putea fi operat la genunchi

Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 8:28

Kylian Mbappe, în timpul unui meci - Profimedia Images

Kylian Mbappé nu a fost prezent pe teren miercuri seara, în meciul retur din barajul Ligii Campionilor împotriva Benfica (2-1). O indisponibilitate care s-ar putea prelungi. Cotidianul As susţine că atacantul francez ar putea rata meciul de campionat de luni împotriva echipei Getafe.

Mbappé suferă de aproximativ trei luni de o entorsă la genunchiul drept. Această accidentare îl împiedică pe atacant, care a fost deja nevoit să rateze meciul dintre Real Madrid şi Real Sociedad de acum zece zile.

Căpitanul echipei Franţei ar putea reveni în competiţie la 7 martie, într-un meci din Liga împotriva echipei Celta Vigo. Acesta este scenariul optimist adoptat de partea madrilenă.

Dar durerea persistentă care îi strică începutul anului 2026 lui Kylian Mbappé ar putea, de asemenea, să determine Real Madrid să ia în considerare o operaţie. „Mbappé doreşte să opteze pentru un tratament conservator pentru genunchiul său… dar, dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte, nu poate fi exclusă o intervenţie minoră”, a indicat El Chiringuito.

Franţa va juca două meciuri în Statele Unite în martie

Chiar dacă intervenţia rămâne „minoră”, aceasta va provoca inevitabil o indisponibilitate în următoarele săptămâni, în contextul în care echipa Franţei are două meciuri în Statele Unite. Les Bleus vor juca un meci amical împotriva Braziliei (la Boston, la 26 martie) şi a Columbiei (la Washington, la 29 martie), iar perspectiva de a-l vedea pe Mbappé plecând într-un mini-turneu în America de Nord nu bucură deloc clanul madrilen.

