Ce a putut spune Bănel Nicoliţă înainte de meciurile decisive ale campioanei FCSB - Antena Sport

Bănel Nicoliţă susţine că dacă FCSB va ajunge în play-off, echipa lui Charalambous şi Pintilii se va bate la titlu, unul pe care l-a câştigat în ultimii doi ani.
Până atunci, FCSB are nevoie de două victorii, cu UTA şi U Cluj, dar şi de paşi greşiţi făcuţi de una dintre FC Argeş, U Cluj sau CFR Cluj. După 28 de etape, FCSB e pe 7 (43 puncte), la 3 puncte 3 FC Argeş, la 4 de CFR şi la 5 de U Cluj.
Bănel Nicoliţă: “FCSB se va bate la titlu”
“Mai sunt două etape și îmi doresc ca FCSB să reușească să ajungă în play-off. Acolo este locul echipei. Dacă va intra, atunci se va bate la titlu. Nu este ușor, mai ales că nu mai depinde neapărat de ei, ci și de rezultatele anumitor echipe. Dacă nu va intra, nu va fi un dezastru.
De ce să fie dezastru, a murit cineva? Nu are rost să facem o tragedie. Până la urmă este fotbal și tot timpul sunt surprize. Dacă ar fi doar o echipă campioană, lumea s-ar obișnuit doar cu ea și nu ar mai fi așa spectaculos fotbalul”, a spus Bănel Nicoliță, citat de digisport.ro.
Scenariile care duc FCSB în play-off-ul Ligii 1
- FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
- U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă
