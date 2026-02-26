Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a putut spune Bănel Nicoliţă înainte de meciurile decisive ale campioanei FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce a putut spune Bănel Nicoliţă înainte de meciurile decisive ale campioanei FCSB

Ce a putut spune Bănel Nicoliţă înainte de meciurile decisive ale campioanei FCSB

Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 9:11

Comentarii
Ce a putut spune Bănel Nicoliţă înainte de meciurile decisive ale campioanei FCSB

Bănel Nicoliţă, în timpul meciului cu Rosenborg, din 2005 - Sport Pictures

Bănel Nicoliţă susţine că dacă FCSB va ajunge în play-off, echipa lui Charalambous şi Pintilii se va bate la titlu, unul pe care l-a câştigat în ultimii doi ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până atunci, FCSB are nevoie de două victorii, cu UTA şi U Cluj, dar şi de paşi greşiţi făcuţi de una dintre FC Argeş, U Cluj sau CFR Cluj. După 28 de etape, FCSB e pe 7 (43 puncte), la 3 puncte 3 FC Argeş, la 4 de CFR şi la 5 de U Cluj.

Bănel Nicoliţă: “FCSB se va bate la titlu”

“Mai sunt două etape și îmi doresc ca FCSB să reușească să ajungă în play-off. Acolo este locul echipei. Dacă va intra, atunci se va bate la titlu. Nu este ușor, mai ales că nu mai depinde neapărat de ei, ci și de rezultatele anumitor echipe. Dacă nu va intra, nu va fi un dezastru.

De ce să fie dezastru, a murit cineva? Nu are rost să facem o tragedie. Până la urmă este fotbal și tot timpul sunt surprize. Dacă ar fi doar o echipă campioană, lumea s-ar obișnuit doar cu ea și nu ar mai fi așa spectaculos fotbalul”, a spus Bănel Nicoliță, citat de digisport.ro.

Scenariile care duc FCSB în play-off-ul Ligii 1

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
  • U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un producător auto de lux face concedieri masive din cauza tarifelor SUA şi a scăderii cererii din China
Observator
Un producător auto de lux face concedieri masive din cauza tarifelor SUA şi a scăderii cererii din China
Cum i-a dat Adrian Porumboiu primul cartonaș roșu din carieră lui Adrian Ilie: “Mi-a plăcut, dar dacă s-a urcat pe gard la galerie ce să-i fac?” 
Fanatik.ro
Cum i-a dat Adrian Porumboiu primul cartonaș roșu din carieră lui Adrian Ilie: “Mi-a plăcut, dar dacă s-a urcat pe gard la galerie ce să-i fac?” 
8:59
Gata, Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu după eşecul din Liga Campionilor! Ce se întâmplă din vară
8:46
“Îmi vine să plâng” Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray
8:39
Farul Constanţa, în doliu. A murit Ilhan Mustafa
8:28
Kylian Mbappe ar putea fi operat la genunchi
8:22
Meciuri aranjate la pariuri şi în Liga 2 din România. Sorin Cîrţu: “Se vorbește”
8:18
Reacţia presei din Franţa după ce Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG – Monaco 2-2
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma 5 Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor 6 Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele