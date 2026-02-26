Victor Osimhen a dat cărţile pe faţă! De ce nu s-a bucurat după golul crucial marcat cu Juventus - Antena Sport

Victor Osimhen a marcat golul care i-a deschis lui Galatasaray calea spre optimile Ligii Campionilor, după un meci dramatic desfăşurat la Torino, împotriva lui Juventus. Atacantul venit de la Napoli nu s-a bucurat deloc după reuşita extrem de importantă.

După meci, nigerianul de 27 de ani cotat la 75 de milioane de euro a venit cu explicaţii după alegerea făcută în contextul în care s-a aflat într-un război total cu fundaşii lui Juventus, dar şi cu fanii bianconerilor, pe toată durata partidei.

Victor Osimhen nu s-a bucurat după golul crucial marcat cu Juventus

“Nu am sărbătorit după gol, nu era nevoie. Permiteți-mi să explic de ce. În primul rând, îl respect pe Spalletti, pe care îl admir și care a jucat un rol important în cariera mea. În al doilea rând, am jucat slab împotriva adversarilor noștri, care au evoluat atât de mult timp în 10 oameni.

Nu sunt un jucător care își ascunde emoțiile, dar Juventus a jucat mai bine azi, motiv pentru care jucătorii lor au fost şi aplaudaţi de fani la final. Dar, bineînțeles, sunt foarte fericit că am avansat în runda următoare.

Acest meci a fost o dezamăgire pentru noi. Trebuie să o felicităm pe Juventus. Chiar și în 10, au luptat foarte bine şi au marcat două goluri. Sunt foarte fericit că am avansat în runda următoare. Dar mai avem mult de lucru, suntem conștienți de asta”, a spus Osimhen, după Juve – Galatasaray 3-2.