Victor Osimhen a dat cărţile pe faţă! De ce nu s-a bucurat după golul crucial marcat cu Juventus - Antena Sport

Victor Osimhen a marcat golul care i-a deschis lui Galatasaray calea spre optimile Ligii Campionilor, după un meci dramatic desfăşurat la Torino, împotriva lui Juventus. Atacantul venit de la Napoli nu s-a bucurat deloc după reuşita extrem de importantă.
După meci, nigerianul de 27 de ani cotat la 75 de milioane de euro a venit cu explicaţii după alegerea făcută în contextul în care s-a aflat într-un război total cu fundaşii lui Juventus, dar şi cu fanii bianconerilor, pe toată durata partidei.
Victor Osimhen nu s-a bucurat după golul crucial marcat cu Juventus
“Nu am sărbătorit după gol, nu era nevoie. Permiteți-mi să explic de ce. În primul rând, îl respect pe Spalletti, pe care îl admir și care a jucat un rol important în cariera mea. În al doilea rând, am jucat slab împotriva adversarilor noștri, care au evoluat atât de mult timp în 10 oameni.
Nu sunt un jucător care își ascunde emoțiile, dar Juventus a jucat mai bine azi, motiv pentru care jucătorii lor au fost şi aplaudaţi de fani la final. Dar, bineînțeles, sunt foarte fericit că am avansat în runda următoare.
Acest meci a fost o dezamăgire pentru noi. Trebuie să o felicităm pe Juventus. Chiar și în 10, au luptat foarte bine şi au marcat două goluri. Sunt foarte fericit că am avansat în runda următoare. Dar mai avem mult de lucru, suntem conștienți de asta”, a spus Osimhen, după Juve – Galatasaray 3-2.
Juventus – Galatasaray 3-2
Galatasaray a venit la Torino la adăpostul avantajului din tur, când turcii se impuseseră cu 5-2, iar elevii lui Spalletti au muncit mult şi din greu să deschidă scorul.
A făcut-o Locatelli, în minutul 37, din penalty, iar speranţele renăşteau pentru „Bătrâna Doamnă”. Lucrurile s-au complicat însă pentru gazde în minutul 49, când arbitrul lusitan Joao Pedro Pinheiro a schimbat culoarea cartonaşului lui Lloyd Kelly în roşu, după verificarea VAR, şi Juventus a rămas în zece.
Torinezii au presat însă în continuare şi Federico Gatti a făcut 2-0 în minutul 70. Kenan Yildiz a lovit bara în minutul 79 pentru italieni, dar după trei minute Weston McKennie a reuşit să pună pe tabelă mult-aşteptatul 3-0. Cum până la finalul timpului regulamentar nu s-a mai înscris, meciul a intrat în prelungiri.
În minutul 105+1 , nigerianul Victor Osimhen a primit în careu şi l-a învins pe Perin cu un şut la colţul lung. Juventus a căutat golul care ar fi trimis întâlnirea la lovituri de departajare, dar cei care au marcat au fost oaspeţii, prin Bariş Alper, în minutul 119 şi Juventus – Galatasaray s-a terminat 3-2. Echipa lui Okan Buruk s-a calificat în optimi cu 7-5 scor general.
