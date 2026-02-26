Farul Constanţa, în doliu. A murit Ilhan Mustafa - Antena Sport

Doliu la Farul Constanţa. Fostul jucător, Ilhan Mustafa, a încetat din viaţă, la vârsta de 73 de ani. Clubul a anunţat vestea cea tristă printr-un mesaj oficial pe reţelele de socializare.

”Farul Constanţa anunţă cu regret trecerea în nefiinţă a lui Ilhan Mustafa, unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi jucători din istoria clubului.

Fundaş dreapta în una dintre cele mai frumoase echipe din istoria Farului, locul 4 în ediţia 1973/1974, Ilhan Mustafa a debutat în tricoul alb-albastru în 1970, iar apoi a jucat din nou pentru Farul între 1974-1981, unde, aşa cum avea să declare, ‘a fost cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele’.

Mereu în inima noastră ! Condoleanţe familiei !”, au anunţat dobrogenii.

Mustafa a evoluat ca fundaş dreapta pentru Farul Constanţa. Născut la Mangalia, pe 12 august 1952, Ilhan Mustafa a început fotbalul la AS Armata Marina Mangalia, pe când avea 15 ani.