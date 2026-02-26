"Îmi vine să plâng" Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray - Antena Sport

Manuel Locatelli (28 de ani) a oferit primele reacţii după ce Juventus a fost eliminată dramatic din play-off-ul pentru optimile Champions League, în urma unui meci eroic cu Galatasaray, terminat 3-2 după prelungiri.

Bianconerii au dus scorul la 3-0, scor de prelungiri (2-5 în tur), după o evoluţie extraordinară, mai ales dacă ţinem cont de eliminarea lui Kelly venită imediat după pauză. Piemontezii au lăsat pe teren ultima picătură de energie, dar inferioritatea numerică a ieşit în evidenţă în prelungiri, când turcii au marcat de două ori.

Manuel Locatelli: “Îmi vine să plâng”

“Îmi vine să plâng. Am crezut atât de mult. Cred că am dat totul, nu mai rămăsese nimic. Un incident în tur a complicat lucrurile azi. Le mulţumim tuturor care au venit pe stadion. Atmosfera a fost incredibilă.

Acestea sunt meciurile pe care nu le uiţi. Trebuie să ne revenim. Chiar am dat totul. Tot timpul am spus că trebuie să pui inima şi sufletul într-un joc. Asta a trebuit să aducem”, a spus Locatelli, citat de tuttomercatoweb.com.

Juventus, eliminată din Champions League

Galatasaray a venit la Torino la adăpostul avantajului din tur, când turcii se impuseseră cu 5-2, iar elevii lui Spalletti au muncit mult şi din greu să deschidă scorul. A făcut-o Locatelli, în minutul 37, din penalti, iar speranţele renăşteau pentru „Bătrâna Doamnă”.