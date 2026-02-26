"Îmi vine să plâng" Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray - Antena Sport

Închide meniul
"Îmi vine să plâng" Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray

Liga Campionilor | "Îmi vine să plâng" Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray

“Îmi vine să plâng” Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray

Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 8:46

Îmi vine să plâng Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray

Manuel Locatelli, în Juventus - Galatasaray 3-2 - Profimedia Images

Manuel Locatelli (28 de ani) a oferit primele reacţii după ce Juventus a fost eliminată dramatic din play-off-ul pentru optimile Champions League, în urma unui meci eroic cu Galatasaray, terminat 3-2 după prelungiri.

Bianconerii au dus scorul la 3-0, scor de prelungiri (2-5 în tur), după o evoluţie extraordinară, mai ales dacă ţinem cont de eliminarea lui Kelly venită imediat după pauză. Piemontezii au lăsat pe teren ultima picătură de energie, dar inferioritatea numerică a ieşit în evidenţă în prelungiri, când turcii au marcat de două ori.

Manuel Locatelli: “Îmi vine să plâng”

“Îmi vine să plâng. Am crezut atât de mult. Cred că am dat totul, nu mai rămăsese nimic. Un incident în tur a complicat lucrurile azi. Le mulţumim tuturor care au venit pe stadion. Atmosfera a fost incredibilă.

Acestea sunt meciurile pe care nu le uiţi. Trebuie să ne revenim. Chiar am dat totul. Tot timpul am spus că trebuie să pui inima şi sufletul într-un joc. Asta a trebuit să aducem”, a spus Locatelli, citat de tuttomercatoweb.com.

Juventus, eliminată din Champions League

Galatasaray a venit la Torino la adăpostul avantajului din tur, când turcii se impuseseră cu 5-2, iar elevii lui Spalletti au muncit mult şi din greu să deschidă scorul. A făcut-o Locatelli, în minutul 37, din penalti, iar speranţele renăşteau pentru „Bătrâna Doamnă”.

Lucrurile s-au complicat însă pentru gazde în minutul 49, când arbitrul lusitan Joao Pedro Pinheiro a schimbat culoarea cartonaşului lui Lloyd Kelly în roşu, după verificarea VAR, şi Juventus a rămas în zece. Torinezii au presat însă în continuare şi Federico Gatti a făcut 2-0 în minutul 70.

Kenan Yildiz a lovit bara în minutul 79 pentru italieni, dar după trei minute Weston McKennie a reuşit să pună pe tabelă mult-aşteptatul 3-0. Cum până la finalul timpului regulamentar nu s-a mai înscris, meciul a intrat în prelungiri.

În minutul 105+1 , nigerianul Victor Osimhen a primit în careu şi l-a învins pe Perin. Juventus a căutat golul care ar fi trimis întâlnirea la lovituri de departajare, dar cei care au marcat au fost oaspeţii, prin Bariş Alper, în minutul 119 şi Juventus – Galatasaray s-a terminat 3-2. Echipa lui Okan Buruk s-a calificat în optimi cu 7-5 scor general.

