"Îmi vine să plâng" Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray - Antena Sport

Manuel Locatelli (28 de ani) a oferit primele reacţii după ce Juventus a fost eliminată dramatic din play-off-ul pentru optimile Champions League, în urma unui meci eroic cu Galatasaray, terminat 3-2 după prelungiri.
Bianconerii au dus scorul la 3-0, scor de prelungiri (2-5 în tur), după o evoluţie extraordinară, mai ales dacă ţinem cont de eliminarea lui Kelly venită imediat după pauză. Piemontezii au lăsat pe teren ultima picătură de energie, dar inferioritatea numerică a ieşit în evidenţă în prelungiri, când turcii au marcat de două ori.
Manuel Locatelli: “Îmi vine să plâng”
“Îmi vine să plâng. Am crezut atât de mult. Cred că am dat totul, nu mai rămăsese nimic. Un incident în tur a complicat lucrurile azi. Le mulţumim tuturor care au venit pe stadion. Atmosfera a fost incredibilă.
Acestea sunt meciurile pe care nu le uiţi. Trebuie să ne revenim. Chiar am dat totul. Tot timpul am spus că trebuie să pui inima şi sufletul într-un joc. Asta a trebuit să aducem”, a spus Locatelli, citat de tuttomercatoweb.com.
Juventus, eliminată din Champions League
Galatasaray a venit la Torino la adăpostul avantajului din tur, când turcii se impuseseră cu 5-2, iar elevii lui Spalletti au muncit mult şi din greu să deschidă scorul. A făcut-o Locatelli, în minutul 37, din penalti, iar speranţele renăşteau pentru „Bătrâna Doamnă”.
Lucrurile s-au complicat însă pentru gazde în minutul 49, când arbitrul lusitan Joao Pedro Pinheiro a schimbat culoarea cartonaşului lui Lloyd Kelly în roşu, după verificarea VAR, şi Juventus a rămas în zece. Torinezii au presat însă în continuare şi Federico Gatti a făcut 2-0 în minutul 70.
Kenan Yildiz a lovit bara în minutul 79 pentru italieni, dar după trei minute Weston McKennie a reuşit să pună pe tabelă mult-aşteptatul 3-0. Cum până la finalul timpului regulamentar nu s-a mai înscris, meciul a intrat în prelungiri.
În minutul 105+1 , nigerianul Victor Osimhen a primit în careu şi l-a învins pe Perin. Juventus a căutat golul care ar fi trimis întâlnirea la lovituri de departajare, dar cei care au marcat au fost oaspeţii, prin Bariş Alper, în minutul 119 şi Juventus – Galatasaray s-a terminat 3-2. Echipa lui Okan Buruk s-a calificat în optimi cu 7-5 scor general.
- Victor Osimhen a dat cărţile pe faţă! De ce nu s-a bucurat după golul crucial marcat cu Juventus
- Reacţia presei din Franţa după ce Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG – Monaco 2-2
- Istvan Kovacs, pus la pământ de un star de la PSG. Românul, protagonistul unui moment comic în Liga Campionilor
- Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona
- Real Madrid – Benfica 2-1. Ibericii, în optimile UCL. Galatasaray, calificare după un meci “de infarct” cu Juve