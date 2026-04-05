Mihai Stoichiţă, detalii tulburătoare despre Mircea Lucescu: “Nu poate vorbi. M-am uitat la el şi nimic altceva”

Mihai Stoichiță, directorul tehnnic al Federației Române de Fotbal, a acordat câteva declarații după ce a ieșit din Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Federalul, extrem de abătut, a spus că nu a avut cum să discute cu fostul selecționer, acesta fiind în comă indusă.
Mircea Lucescu trece de câteva zile prin momente extrem de dificile. Vineri dimineața, antrenorul de 80 de ani a suferit un infarct miocardic acut chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie externat din spital, motiv pentru care a rămas în instituția medicală.
Fostului selecționer i-a fost montat un al cincilea stent, iar sâmbătă veștile dinspre spital păreau mai bune. Lucescu se ridicase din pat, mâncase şi primise şi vizita soţiei Neli.
Totuși, ziua de duminică pare una dificilă pentru Lucescu după ce a ajuns din nou la ATI. Pe lângă membrii familiei, “Il Luce” a fost vizitat și de Marius Șumudică, fostul său elev de la Rapid, dar și de Mihai Stoichiță.
Declarațiile directorului tehnic FRF despre Mircea Lucescu: “Trebuie să aibă zile”
La ieșirea din spital, oficialul nu a vrut să ofere detalii amănunțite de ordin medical, recunoscând că nu vrea să dea vreo informație falsă. Totuși, Stoichiță a spus că în momentul de față, Lucescu nu poate vorbi. În plus, oficialul a apelat la divinitate în momentul în care a făcut referire la starea medicală a fostului selecționer.
“Vești nu pot să dau, că nu am discutat cu nimeni. Doar am stat cu el vreo 5 minute acolo, el care nu răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu.
Nu poate să vorbească. E în stare indusă, probabil, ca să ajute, știu eu. Nu știu cum să îi spun că nu mă pricep. Am stat și m-am uitat la el și atât, nimic altceva. Nu pot să dau nicio declarație, pentru că aș spune o prostie probabil. Trebuie să aibă zile, asta e important, altceva nu.
Oricine ar fi fost, te doare, mai ales când ai avut relații cu el. Noi am fost și adversari, și prieteni în același timp. Nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. (n.r. I-ați spus ceva?) Nu i-am spus nimic, doar l-am atins.
Sigur că e conectat la aparate, are o îngrijire extraordinară, se vede că cineva e tot timpul care controlează. Nu am vorbit cu niciun medic. Să dea Dumnezeu să îi fie bine, să trăiască, să fie în continuare lângă noi. (n.r. Vine și domnul Burleanu astăzi?) O să-l anunț eu acum, e îngrijorat și el. Speranța moare ultima“, a spus Stoichiță.
- Mircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
- Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
- Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
- Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
- Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”