Mihai Stoichiţă, detalii tulburătoare despre Mircea Lucescu: “Nu poate vorbi. M-am uitat la el şi nimic altceva”

Andrei Nicolae Publicat: 5 aprilie 2026, 14:13

Comentarii
Mircea Lucescu - Sport Pictures

Mihai Stoichiță, directorul tehnnic al Federației Române de Fotbal, a acordat câteva declarații după ce a ieșit din Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Federalul, extrem de abătut, a spus că nu a avut cum să discute cu fostul selecționer, acesta fiind în comă indusă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu trece de câteva zile prin momente extrem de dificile. Vineri dimineața, antrenorul de 80 de ani a suferit un infarct miocardic acut chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie externat din spital, motiv pentru care a rămas în instituția medicală.

Fostului selecționer i-a fost montat un al cincilea stent, iar sâmbătă veștile dinspre spital păreau mai bune. Lucescu se ridicase din pat, mâncase şi primise şi vizita soţiei Neli.

Totuși, ziua de duminică pare una dificilă pentru Lucescu după ce a ajuns din nou la ATI. Pe lângă membrii familiei, “Il Luce” a fost vizitat și de Marius Șumudică, fostul său elev de la Rapid, dar și de Mihai Stoichiță.

Declarațiile directorului tehnic FRF despre Mircea Lucescu: “Trebuie să aibă zile”

La ieșirea din spital, oficialul nu a vrut să ofere detalii amănunțite de ordin medical, recunoscând că nu vrea să dea vreo informație falsă. Totuși, Stoichiță a spus că în momentul de față, Lucescu nu poate vorbi. În plus, oficialul a apelat la divinitate în momentul în care a făcut referire la starea medicală a fostului selecționer.

Reclamă
Reclamă

Vești nu pot să dau, că nu am discutat cu nimeni. Doar am stat cu el vreo 5 minute acolo, el care nu răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu.

Nu poate să vorbească. E în stare indusă, probabil, ca să ajute, știu eu. Nu știu cum să îi spun că nu mă pricep. Am stat și m-am uitat la el și atât, nimic altceva. Nu pot să dau nicio declarație, pentru că aș spune o prostie probabil. Trebuie să aibă zile, asta e important, altceva nu.

Oricine ar fi fost, te doare, mai ales când ai avut relații cu el. Noi am fost și adversari, și prieteni în același timp. Nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. (n.r. I-ați spus ceva?) Nu i-am spus nimic, doar l-am atins.

Reclamă

Sigur că e conectat la aparate, are o îngrijire extraordinară, se vede că cineva e tot timpul care controlează. Nu am vorbit cu niciun medic. Să dea Dumnezeu să îi fie bine, să trăiască, să fie în continuare lângă noi. (n.r. Vine și domnul Burleanu astăzi?) O să-l anunț eu acum, e îngrijorat și el. Speranța moare ultima“, a spus Stoichiță.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
23:59

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu