Mihai Stoichiţă, detalii tulburătoare despre Mircea Lucescu: “Nu poate vorbi. M-am uitat la el şi nimic altceva”

Mihai Stoichiță, directorul tehnnic al Federației Române de Fotbal, a acordat câteva declarații după ce a ieșit din Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Federalul, extrem de abătut, a spus că nu a avut cum să discute cu fostul selecționer, acesta fiind în comă indusă.

Mircea Lucescu trece de câteva zile prin momente extrem de dificile. Vineri dimineața, antrenorul de 80 de ani a suferit un infarct miocardic acut chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie externat din spital, motiv pentru care a rămas în instituția medicală.

Fostului selecționer i-a fost montat un al cincilea stent, iar sâmbătă veștile dinspre spital păreau mai bune. Lucescu se ridicase din pat, mâncase şi primise şi vizita soţiei Neli.

Totuși, ziua de duminică pare una dificilă pentru Lucescu după ce a ajuns din nou la ATI. Pe lângă membrii familiei, “Il Luce” a fost vizitat și de Marius Șumudică, fostul său elev de la Rapid, dar și de Mihai Stoichiță.

Declarațiile directorului tehnic FRF despre Mircea Lucescu: “Trebuie să aibă zile”

La ieșirea din spital, oficialul nu a vrut să ofere detalii amănunțite de ordin medical, recunoscând că nu vrea să dea vreo informație falsă. Totuși, Stoichiță a spus că în momentul de față, Lucescu nu poate vorbi. În plus, oficialul a apelat la divinitate în momentul în care a făcut referire la starea medicală a fostului selecționer.