Mircea Geoană, apel către medicii care au grijă de Mircea Lucescu: “Să facă tot ce pot să-l salveze”

Bogdan Stănescu Publicat: 5 aprilie 2026, 18:37

Mircea Geoană a vorbit despre Mircea Lucescu, la turneul de tenis al lui Ion Ţiriac / AntenaSport

Mircea Geoană (67 de ani) este foarte afectat de faptul că fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu (80 de ani), trece prin momente dificile. Mircea Lucescu se află în comă indusă, la Spitalul Universitar.

Geoană l-a numit pe Mircea Lucescu “un prieten de-o viaţă” şi “un om excepţional”. Fostul secretar general adjunct al NATO se roagă pentru sănătatea lui Mircea Lucescu.

Mircea Geoană, despre Mircea Lucescu: “Să dea Dumnezeu să treacă peste momentul acesta”

“E un prieten de-o viaţă (n.r: Mircea Lucescu), un om excepţional. Probabil într-un clasament al oamenilor, al liderilor, al profesioniştilor, al patrioţilor nu ştiu multă lume care să se compare cu el din punctul de vedere al calităţii umane.

Să dea Dumnezeu să treacă peste momentul acesta, cred că şi anul acesta la naţională l-a afectat destul de mult, e un om care ţine la ţară şi cred că a fost frământat de ce s-a întâmplat la calificare.

Să revină şi să se liniştească şi să îşi trăiască anii de bătrâneţe cât mai mult şi cât mai frumos.

Mi-aduc aminte la Pro Rapid, acum nişte ani de zile, la ziua băiatului nostru, mi-aduc aminte când a câştigat campionatul în Istanbul, de un Paşte, cred că era 2000 şi ceva. Eram în bazar şi mergeam şi noi să cumpărăm ce se mai găsea pe la bazar şi efectiv turcii se aruncau: «Mircea Lucescuuu!», n-am văzut în viaţa mea, poate la Gică Hagi să văd în afara României mai adulat şi mai preţios.

Îi rog şi pe doctori să facă tot ceea ce ştiu şi tot ce pot să facă, să-l salveze pe Mircea”, a spus Mircea Geoană.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutăţit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Fostul selecţioner al României a fost plasat în comă indusă de către medici.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
23:59 5 apr.

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44 5 apr.

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35 5 apr.

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35 5 apr.

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27 5 apr.

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21 5 apr.

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu