Mircea Geoană, apel către medicii care au grijă de Mircea Lucescu: “Să facă tot ce pot să-l salveze”

Mircea Geoană (67 de ani) este foarte afectat de faptul că fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu (80 de ani), trece prin momente dificile. Mircea Lucescu se află în comă indusă, la Spitalul Universitar.

Geoană l-a numit pe Mircea Lucescu “un prieten de-o viaţă” şi “un om excepţional”. Fostul secretar general adjunct al NATO se roagă pentru sănătatea lui Mircea Lucescu.

“E un prieten de-o viaţă (n.r: Mircea Lucescu), un om excepţional. Probabil într-un clasament al oamenilor, al liderilor, al profesioniştilor, al patrioţilor nu ştiu multă lume care să se compare cu el din punctul de vedere al calităţii umane.

Să dea Dumnezeu să treacă peste momentul acesta, cred că şi anul acesta la naţională l-a afectat destul de mult, e un om care ţine la ţară şi cred că a fost frământat de ce s-a întâmplat la calificare.

Să revină şi să se liniştească şi să îşi trăiască anii de bătrâneţe cât mai mult şi cât mai frumos.