Mircea Geoană, apel către medicii care au grijă de Mircea Lucescu: “Să facă tot ce pot să-l salveze”

Mircea Geoană (67 de ani) este foarte afectat de faptul că fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu (80 de ani), trece prin momente dificile. Mircea Lucescu se află în comă indusă, la Spitalul Universitar.
Geoană l-a numit pe Mircea Lucescu “un prieten de-o viaţă” şi “un om excepţional”. Fostul secretar general adjunct al NATO se roagă pentru sănătatea lui Mircea Lucescu.
Mircea Geoană, despre Mircea Lucescu: “Să dea Dumnezeu să treacă peste momentul acesta”
“E un prieten de-o viaţă (n.r: Mircea Lucescu), un om excepţional. Probabil într-un clasament al oamenilor, al liderilor, al profesioniştilor, al patrioţilor nu ştiu multă lume care să se compare cu el din punctul de vedere al calităţii umane.
Să dea Dumnezeu să treacă peste momentul acesta, cred că şi anul acesta la naţională l-a afectat destul de mult, e un om care ţine la ţară şi cred că a fost frământat de ce s-a întâmplat la calificare.
Să revină şi să se liniştească şi să îşi trăiască anii de bătrâneţe cât mai mult şi cât mai frumos.
Mi-aduc aminte la Pro Rapid, acum nişte ani de zile, la ziua băiatului nostru, mi-aduc aminte când a câştigat campionatul în Istanbul, de un Paşte, cred că era 2000 şi ceva. Eram în bazar şi mergeam şi noi să cumpărăm ce se mai găsea pe la bazar şi efectiv turcii se aruncau: «Mircea Lucescuuu!», n-am văzut în viaţa mea, poate la Gică Hagi să văd în afara României mai adulat şi mai preţios.
Îi rog şi pe doctori să facă tot ceea ce ştiu şi tot ce pot să facă, să-l salveze pe Mircea”, a spus Mircea Geoană.
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutăţit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Fostul selecţioner al României a fost plasat în comă indusă de către medici.
- Mircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: "E o situaţie grea"
