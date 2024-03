Mircea Lucescu a anunţat când revine în antrenorat! Mesajul transmis în presa din Italia: "Nu-mi lipseşte entuziasmul!" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Mircea Lucescu a dezvăluit că motivul pentru care nu a dat curs unei oferte primite, după despărţirea de Dinamo Kiev, a fost reprezentat de faptul că şi-a dorit să-şi construiască singur lotul.

„Sper să revin pe bancă. După 50 de ani am avut prima perioadă de odihnă. Din nefericire, după tot ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, am decis să pun punct și să aștept luna iunie. De aceea am refuzat-o în acest sezon pe Beșiktaș, care mă dorea să preiau echipa din mers.

Aștept o echipă la care să îmi pot costrui singur lotul. La 78 de ani nu îmi lipsesc entuziasmul și pasiunea. Merg mereu la meciuri pentru a rămâne la curent și pentru a fi pregătit atunci când va veni telefonul potrivit”, a declarat Mircea Lucescu, conform tuttosport.com.

Mircea Lucescu s-a decis! Se implică financiar la Dinamo

Mircea Lucescu s-a decis şi se implică financiar la Dinamo! Antrenorul român va contribui la modernizarea secţiilor de copii şi juniori din cadrul clubului alb-roşu, secţii unde se mai implică şi Ionuţ Lupescu, Ionel Dănciulescu şi Marius Niculae.

Conform prosport.ro, Mircea Lucescu va contribui financiar pentru modernizarea infrastructurii centrului de copii şi juniori de la Dinamo. „Il Luce” se va implica astfel în proiectul condus de Ionuţ Lupescu.

Concret, „Kaizerul” a iniţiat un proiect pentru modernizarea academiei de fotbal a lui Dinamo. Ionuţ Lupescu, care ocupă funcţia de preşedinte de onoare al Clubului Sportiv din Ştefan cel Mare, îi are alături şi pe Marius Niculae şi Ionel Dănciulescu, cei care sunt angrenaţi în conducerea centrului de copii şi juniori. Aceştia îşi doresc să se construiască o nouă suprafaţa de joc la centrul de copii şi juniori, unde în prezent este „Velodromul”, asta în contextul în care s-a aprobat şi contruirea unei noi arene pentru Dinamo. Sursa citată anterior notează faptul că Mircea Lucescu s-a interesat de proiectul pentru copii şi juniori de la Dinamo, a mers chiar în Ştefan cel Mare, şi i-a asigurat pe oficialii de la CS Dinamo că va sponsoriza financiar lucrarea.

